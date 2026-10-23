La Universidad Nacional de San Juan destinará $420 millones de fondos propios para ampliar la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Albardón, donde desde 2027 se dictará Medicina. La inversión permitirá construir más de 200 metros cuadrados de aulas y sanitarios y surge en un escenario marcado por la discontinuidad del programa nacional que financiaba infraestructura universitaria.

Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, explicó que la decisión se tomó después de que Nación dejara sin continuidad el Plan de Infraestructura Universitaria.

“El Gobierno nacional discontinuó lo que se llamaba el Plan de Infraestructura Universitaria. Dejó paralizadas todas las obras a nivel nacional y no aportó financiamiento para nuevas obras”, declaró a DIARIO HUARPE.

La ampliación en Albardón está directamente vinculada con la puesta en marcha de Medicina. Coca recordó que Nación aprobó el financiamiento de los cargos necesarios para la carrera, pero la infraestructura deberá ser afrontada por la Universidad.

Fondos de funcionamiento para sostener la obra

Los $420 millones no provienen de una partida extraordinaria. El Secretario administrativo explicó que la UNSJ utilizará recursos correspondientes a gastos de funcionamiento y ahorros generados dentro de su presupuesto.

“De todos los recursos que tenemos para funcionamiento y demás destinamos para hacer esta licitación, que es la construcción de más de 200 metros de aulas y sanitarios”, sostuvo.

El funcionario señaló que este esquema permitió sostener un “pequeño programa de obras” propio para compensar, al menos parcialmente, la falta de financiamiento nacional destinado a infraestructura.

La intervención contempla dos nuevas aulas y un módulo sanitario. La empresa adjudicataria tendrá entre ocho y nueve meses para ejecutar los trabajos, por lo que la nueva infraestructura acompañará el crecimiento previsto de la unidad académica con la llegada de Medicina.

La Escuela de Música no se posterga

La magnitud de la inversión no obligó a la Universidad a cancelar otras obras que ya había asumido con fondos propios.

“La otra obra que asumimos continuarla y terminarla nosotros ya habíamos destinado presupuesto en 2025, que es la Escuela de Música. Así que continuamos con eso”, aseguró Ricardo Coca.

De esta manera, la UNSJ busca sostener dos frentes de infraestructura en un contexto presupuestario restringido: finalizar una obra pendiente y ampliar el espacio de Ciencias de la Salud para acompañar la nueva oferta académica.

Medicina requerirá nuevas inversiones

La ampliación de Albardón no cerrará las necesidades edilicias de la carrera. Coca anticipó que la Universidad deberá continuar destinando recursos en los próximos años a medida que Medicina incorpore nuevos estudiantes y avance en su desarrollo.

“A futuro vamos a tener que, lógicamente, seguir invirtiendo porque ese va a ser un polo importante dentro de lo que es la Universidad”, afirmó.

El financiamiento nacional aprobado para Medicina alcanza principalmente a los cargos docentes y garantiza continuidad para la carrera, pero los gastos operativos y de infraestructura seguirán dependiendo en gran parte de la UNSJ.

Para la casa de estudios, la inversión de $420 millones representa así una primera respuesta a una necesidad concreta: crear el espacio físico para una carrera que tendrá ingreso todos los años y que ampliará de manera sostenida la actividad de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Albardón.