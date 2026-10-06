La Universidad Nacional de San Juan ya tiene definido el cronograma de ingreso a 1º año de sus Institutos Preuniversitarios para el ciclo lectivo 2027. El proceso contempla 600 vacantes distribuidas entre el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

Para aprobar, los aspirantes deberán alcanzar como mínimo el 50% del puntaje total en cada uno de los exámenes. Luego se confeccionará una lista única por estricto orden de mérito y, de acuerdo con la posición obtenida, cada ingresante podrá elegir la escuela hasta completar las vacantes disponibles.

Cuántas vacantes hay en cada colegio

El Colegio Central Universitario Mariano Moreno tendrá 120 vacantes, mientras que la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento contará con 210 lugares.

En tanto, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín dispondrá de 270 vacantes, de las cuales 210 serán para el turno tarde y 60 para el turno intermedio.

Cuándo hay que inscribirse

La preinscripción web se realizará desde el 9 hasta el 13 de noviembre a través de preuni.unsj.edu.ar.

Luego, entre el 16 y el 20 de noviembre, se deberá completar la inscripción definitiva y presentar la documentación correspondiente. El trámite será de 8 a 12 y de 14 a 18, en la Escuela Industrial o en la Escuela de Comercio.

Deberá concurrir el adulto responsable con el DNI del aspirante y el certificado o libreta de primaria.

Cómo serán los exámenes de ingreso

Los exámenes se tomarán en un único día, tal como adelantó DIARIO HUARPE, y será el 30 de noviembre. La evaluación de Lengua comenzará a las 8, mientras que Matemática será a las 10.30.

Los estudiantes deberán presentarse con DNI, comprobante de inscripción y guardapolvo o uniforme de la escuela primaria.

Para rendir podrán llevar bolígrafo azul o negro, lápiz, goma, corrector y elementos de geometría. No estará permitido ingresar con fibras, lápices de colores, calculadoras, diccionarios, papel ni celulares.

Cuándo se conocerán los resultados

Los resultados provisorios se publicarán el 9 de diciembre en las carteleras de la Escuela Industrial y la Escuela de Comercio, además de la página web. Los aspirantes estarán identificados únicamente mediante su número de DNI.

Quienes quieran solicitar la muestra de su examen podrán hacerlo el 10 de diciembre, de 8 a 12, en la Escuela Industrial. La exhibición se realizará el 11 de diciembre, de 14 a 18, en la Escuela de Comercio.

Los resultados definitivos se conocerán el 14 de diciembre.

El momento de elegir la escuela

El 15 de diciembre se realizará el acto de elección de escuela desde las 7.30. La convocatoria estará organizada según el orden de mérito.

Los puestos 1 al 200 deberán presentarse a las 7.30; los puestos 201 al 400, a las 9; y los puestos 401 al 600, a las 10.30.

Una vez asignada la institución, la inscripción definitiva a 1º año se realizará en las fechas que establezca cada colegio, con la documentación solicitada para completar el ingreso al ciclo lectivo 2027.