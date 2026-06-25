La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de su Instituto de Investigaciones Hidráulicas, realizará estudios vinculados a recursos hídricos, meteorología y glaciología en el área de influencia del proyecto Vicuña, en el marco de un acuerdo económico firmado recientemente entre la empresa y la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan. La iniciativa quedó formalizada mediante un acta complementaria de cooperación suscripta esta semana, derivada de un convenio marco firmado meses atrás. El objetivo es profundizar el conocimiento técnico y ambiental de la zona mediante la generación y validación de información especializada.

"Lo que hemos firmado ahora es un acta complementaria para realizar algunos estudios que ha solicitado la empresa en relación a profundizar el conocimiento de los recursos hídricos en la zona", explicó a DIARIO HUARPE Omar Del Castillo, director del Instituto de Investigaciones Hidráulicas.

Consultado sobre el alcance económico del acuerdo, Del Castillo explicó que el convenio contempla aportes destinados a financiar los estudios que realizará la universidad. Si bien no precisó el monto involucrado, indicó que estos fondos suelen destinarse a equipamiento, becas estudiantiles y actividades de investigación.

Los trabajos contemplan el control de calidad de la información generada por las estaciones meteorológicas instaladas por la empresa, estudios hidrológicos vinculados a caudales y análisis preliminares sobre geoformas criosféricas presentes en sectores de la cordillera.

Según detalló Del Castillo, no se trata de investigaciones puntuales sobre glaciares. "Son aproximaciones, estudios generales de conocimiento en cuanto a las geoformas que hay en toda esta zona de la cordillera. No es una intervención sobre un glaciar en particular", aclaró.

El director del instituto precisó además que gran parte de las evaluaciones se realizarán mediante el análisis de información ya disponible, registros obtenidos por sensores y observaciones satelitales. En materia glaciológica, los trabajos estarán orientados a identificar y caracterizar geoformas presentes en la zona de estudio.

Los estudios tendrán una duración aproximada de seis meses. Del Castillo indicó que entre nueve y diez profesionales trabajarán directamente en el proyecto, acompañados por personal técnico y alumnos becarios.

"Para nosotros es muy importante porque permite que los estudiantes participen de este tipo de estudios y se involucren en estas temáticas desde su etapa de formación", señaló.

El equipo estará integrado principalmente por ingenieros civiles e ingenieros agrónomos especializados en recursos hídricos, además de investigadores y técnicos del instituto. "Nos han pedido trabajos muy específicos de investigación. Por ejemplo, controles exhaustivos de calidad de datos meteorológicos e hidrológicos que requieren análisis estadísticos avanzados", sostuvo.

Los resultados obtenidos durante esta etapa servirán como información de base para futuras evaluaciones técnicas y ambientales vinculadas al avance del proyecto Vicuña.