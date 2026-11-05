La UNSJ realizará un concierto de canto y repertorio vocal en Rawson

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizará este jueves 5 de noviembre un concierto de canto y piano en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Villa Krause, en el departamento de Rawson. La actividad comenzará a las 18 y contará con entrada libre y gratuita.

La presentación es organizada por el Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, en el marco del Proyecto de Extensión 2026 «Voces que inspiran».

El espectáculo contará con la participación de estudiantes y docentes de las cátedras de Canto y Repertorio Vocal del Profesorado Universitario de Música. La propuesta permitirá compartir con el público el trabajo artístico y académico que se desarrolla en la formación universitaria.

El encuentro tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Bulevar Sarmiento Oeste 524, en Villa Krause. No será necesario adquirir entradas ni realizar un pago para asistir.

La actividad forma parte de la agenda cultural de la UNSJ y busca acercar las producciones musicales de la comunidad universitaria a los vecinos de San Juan.