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La UNSJ recibirá la presentación de un libro sobre la vitivinicultura patagónica
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recibirá el próximo lunes 30 de noviembre la presentación del libro “Terroir de la Patagonia Argentina: La radiografía editorial y vitivinícola”, impulsado por Guillermo Olivera. La publicación aborda la identidad territorial, las particularidades productivas y el desarrollo de la vitivinicultura en la región patagónica.
El encuentro comenzará a las 10 en el Aula Magna de la casa de altos estudios y estará abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general. La participación será libre y gratuita.
La obra propone una aproximación al concepto de terroir, un término utilizado en el ámbito vitivinícola para describir la relación entre las características de un territorio y la producción de sus vinos. En ese sentido, el libro plantea un recorrido por los elementos que distinguen a las regiones productoras de la Patagonia argentina y su identidad dentro de la industria vitivinícola nacional.
La presentación también busca generar un espacio de intercambio sobre la cultura del vino, la relación entre territorio y producción y el desarrollo de las distintas regiones vitivinícolas del país.
Uno de los aspectos de la convocatoria está dirigido especialmente a los estudiantes, quienes podrán acceder al reconocimiento de créditos académicos por participar de la actividad.
Datos de la presentación
Libro: “Terroir de la Patagonia Argentina: La radiografía editorial y vitivinícola”.
Presentador: Guillermo Olivera.
Fecha: lunes 30 de noviembre de 2026.
Horario: 10 horas.
Lugar: Aula Magna de la Universidad Nacional de San Juan.
Entrada: libre y gratuita.
Reconocimiento: créditos académicos para estudiantes.