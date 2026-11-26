La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recibirá el próximo lunes 30 de noviembre la presentación del libro “Terroir de la Patagonia Argentina: La radiografía editorial y vitivinícola”, impulsado por Guillermo Olivera. La publicación aborda la identidad territorial, las particularidades productivas y el desarrollo de la vitivinicultura en la región patagónica.

El encuentro comenzará a las 10 en el Aula Magna de la casa de altos estudios y estará abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general. La participación será libre y gratuita.

La obra propone una aproximación al concepto de terroir, un término utilizado en el ámbito vitivinícola para describir la relación entre las características de un territorio y la producción de sus vinos. En ese sentido, el libro plantea un recorrido por los elementos que distinguen a las regiones productoras de la Patagonia argentina y su identidad dentro de la industria vitivinícola nacional.

La presentación también busca generar un espacio de intercambio sobre la cultura del vino, la relación entre territorio y producción y el desarrollo de las distintas regiones vitivinícolas del país.

Uno de los aspectos de la convocatoria está dirigido especialmente a los estudiantes, quienes podrán acceder al reconocimiento de créditos académicos por participar de la actividad.

Datos de la presentación