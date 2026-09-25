La Universidad Nacional de San Juan y el EPSE firmaron una nueva acta complementaria para avanzar en el estudio del subsuelo de la provincia. El proyecto contempla procesar y reinterpretar información sísmica mediante tecnología y equipamiento del Instituto Volponi.

El proyecto tendrá una duración de dos años y contará con la participación de grupos de trabajo organizados por distintas cuencas. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, explicó a DIARIO HUARPE que se trata de la segunda acta complementaria firmada con el EPSE durante el año. “Se van a estudiar líneas subterráneas, estamos hablando de más de 6.000 kilómetros, para que la provincia tenga información precisa, actualizada, de primer nivel, de todo lo que tiene que ver el subsuelo de San Juan”, señaló.

El funcionario universitario remarcó que el trabajo tendrá un fuerte componente geofísico y geológico. “Creo que la información que va a tener la provincia a través de este proyecto va a ser inconmensurable y de suma utilidad para los fines que pueda entender la provincia en distintas ocasiones que requiera de su uso”, sostuvo.

Una información que comenzó a recopilarse en 1965

Mario Giménez, del Instituto Volponi, explicó que la información utilizada tiene una historia de varias décadas. “Nosotros tenemos la información que se ha ido recopilando de años. Esto empezó en el año 1965, los registros que son los más potables”, indicó.

El especialista recordó que hubo un fuerte impulso durante la década de 1980 con el Plan Houston y que la última información mencionada corresponde a los trabajos realizados por Repsol en Tamberías en 2010. “Toda esa información hay que sistematizarla, reprocesar toda esa información, con lo cual existen software y gente capacitada en el Instituto para poder hacerlo”, explicó.

La información reunida podrá ser utilizada para estudios geotérmicos, hidrología en profundidad y otras investigaciones del subsuelo. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Giménez también se refirió a los 19 pozos petroleros realizados en la provincia y a la posibilidad de que exista hidrocarburo. “Siempre quedó el gusto amargo de saber si existe o no existe posibilidades de encontrar hidrocarburos, ya sea gaseoso o líquido”, expresó.

Sobre el objetivo central del trabajo, señaló: “El principal era tener un mapa de todo el basamento de la provincia”. Según explicó, la sísmica puede alcanzar el basamento y trabajar sobre profundidades que, en promedio, rondan los 5.000 metros.

241 líneas sísmicas en distintos sectores

El estudio abarcará diferentes zonas de San Juan y reunirá un total de 241 líneas sísmicas. Giménez mencionó sectores como Iglesia, Tamberías y el área del límite de San Juan con Sarmiento.

La información también podrá utilizarse para estudios geotérmicos e hidrología en profundidad. “Toda esa información la quiere el EPSE en GIS, o sea, en sistemas de información geográfica”, explicó Giménez.

El trabajo tendrá una duración de dos años y los grupos se organizarán por distintas cuencas. “Los grupos se van a ir armando por distintas cuencas para que cada grupo tome una cuenca y vaya coordinado todo, participando incluso alumnos y egresados nuestros en el trabajo”, señaló.

Berenguer habló de investigación y presupuesto

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, destacó la articulación entre la Universidad, el Gobierno provincial y otros actores de San Juan. “Debemos articular acciones entre todos para poder salir adelante”, afirmó durante la firma.

Berenguer explicó que el convenio permitirá avanzar en un relevamiento del potencial geotérmico de la provincia. “Se hará un relevamiento del potencial geotérmico que tiene la provincia con miras a seguir profundizando lo que ya vienen haciendo varios gobiernos de San Juan, que es cambiar la matriz energética”, indicó.

El rector también habló de la situación presupuestaria de las universidades nacionales. “El sistema universitario argentino hizo al gobierno nacional una propuesta de necesidad de 11 billones de pesos para sustentar no solo el sistema educativo, sino el sistema de ciencia y técnica, becas”, señaló.

Según Berenguer, el proyecto de ley nacional contempla 7,5 billones de pesos. Además, indicó que durante 2026 el Gobierno nacional envió 135 millones de pesos a las universidades nacionales de San Juan y que la UNSJ destinó 2.000 millones de pesos para sostener proyectos de investigación y convenios.

EPSE destacó el aporte de la tecnología

Lucas Estrada, presidente del EPSE, explicó que el acuerdo apunta a complementar información existente con tecnología actual. “Esta firma es para procesar mucha información que hay de Sísmica 2D y complementarla con información de tecnología actual”, sostuvo.

Estrada aclaró que el trabajo no significa que exista un recurso hidrocarburífero en la provincia. “No quiere decir, por supuesto, que haya algún recurso hidrocarburífero, pero sí a nosotros nos da mucha información, y bueno, que es valiosa para el futuro”, afirmó.

El titular del EPSE destacó además el equipamiento del Instituto Volponi. “Las tecnologías que tiene ahora el Instituto de la Universidad permiten llegar más profundo, con más detalles, con mucho más información sobre el subsuelo”, explicó.

El convenio tendrá una duración de dos años y contará con entregas parciales, trabajos y presentaciones durante ese período. Estrada remarcó que la información obtenida quedará para las próximas generaciones y resumió el objetivo del proyecto: “Tenemos que conocer muy bien lo que hay debajo de este suelo”.