La UNSJ y la UCC suspendieron actividades por la llegada del viento Zonda

Un intenso fenómeno meteorológico modificó la rutina institucional en la provincia tras las advertencias oficiales emitidas por los organismos de seguridad y monitoreo del clima. Ante el panorama previsto para el 31 de julio, las principales casas de altos estudios del territorio decidieron interrumpir sus tareas habituales para resguardar a sus comunidades educativas.

La Universidad Nacional de San Juan aplicó el cese de tareas para la segunda parte de la jornada. Desde la institución comunicaron: "Debido a la Alerta emitida por el Servicio Meterológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la Provincia, la Secretaría Académica de la UNSJ informa que el 31 de julio se suspenden todas las actividades académicas y administrattivas en los Institutos Preuniversitarios para los turnos vespertino y tarde. Las actividades académicas migrarán a modalidad no presencial".

Por su parte, la Universidad Católica de Cuyo adoptó una resolución similar para sus dependencias al señalar: "Se suspenden actividades académicas y administativas presenciales para el turno tarde".

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una alerta naranja para gran parte de la geografía sanjuanina debido a la llegada del viento Zonda. Las previsiones del organismo detallaron que el aire cálido provocará un registro térmico máximo de 26°C durante la tarde, acompañado por ráfagas del sector oeste que se ubicarán entre los 79 y 87 km/h, mientras que la velocidad sostenida fluctuará entre los 42 y 50 km/h.

Las primeras horas del día registraron una mínima de 7°C con presencia de nubosidad y ráfagas iniciales de entre 60 y 69 km/h. Para el período nocturno se anticipa un descenso paulatino en la fuerza de las corrientes de aire, un termómetro cercano a los 18°C y un panorama parcialmente nublado, marcando una disminución paulatina de la intensidad que se consolidará hacia el sábado.

El nivel de advertencia dispuesto contempla riesgos potenciales como la presencia de polvo en suspensión con pérdida de visibilidad, desprendimiento de ramas, daños en techos y dificultades en el tránsito vehicular. Por estos motivos, los organismos competentes indicaron evitar la circulación al aire libre, resguardar objetos expuestos y mantener distancia de cableados o arbolado público.