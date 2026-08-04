La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Cámara Argentina del Acero mantuvieron una audiencia oficial convocada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para destrabar la negociación salarial de la Rama 21 (siderúrgica), que abarca a plantas como Ternium y Acindar. Sin embargo, el encuentro finalizó sin acuerdo tras el rechazo categórico de los paritarios sindicales a la oferta empresarial.

El intento de acuerdo oficial se produjo luego de más de dos años sin un convenio salarial consensuado para el sector y tras dos reuniones privadas previas que tampoco lograron acortar las diferencias.

La propuesta empresarial que rechazó el gremio

Durante la reunión realizada por teleconferencia, la representación empresarial presentó un esquema que constó de tres puntos principales:

Retroactividad: Discutir y acordar de forma individual, empresa por empresa, el pago del período acumulado entre julio de 2024 y julio de 2026.

Sumas no remunerativas: Un incremento del 4% en agosto de 2026 y otro 4% en noviembre de 2026, con carácter no remunerativo hasta enero de 2027.

Aumento remunerativo diferido: Un ajuste del 81,7% recién a partir de febrero de 2027, tomado sobre las escalas básicas de julio de 2024, con el objetivo de compensar los dos años de desfase salarial.

Desde la delegación del gremio desestimaron por completa la propuesta al considerarla insuficiente frente al atraso de los ingresos de los trabajadores.

Intervención judicial y escenario complejo

La negociación se da en un contexto particular para la conducción del sindicato. En mayo pasado, la Justicia dispuso la intervención de la conducción nacional de la UOM y de la seccional Campana, designando al abogado Alberto Biglieri como interventor judicial.

Con facultades para administrar, conducir la organización y convocar a elecciones en un plazo de 180 días, la comisión de delegados designada por Biglieri es la que encabeza actualmente las negociaciones. En el sector siderúrgico, los acuerdos vencieron en junio de 2024; desde entonces, las firmas abonaron sumas no remunerativas y, a partir de mayo de 2025, sumaron aumentos a cuenta de un acuerdo definitivo.

Próximos pasos

Tras no llegar a un punto de encuentro, las partes acordaron retomar las conversaciones en el ámbito privado para acercar posiciones. La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia oficial para el próximo martes 6 de agosto.

Por su parte, la paritaria de la Rama 17 (metalmecánica, vinculada a Adimra y otras cámaras) aún no tiene fecha confirmada para el inicio de sus mesas formales.

