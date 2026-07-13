La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan puso en marcha una Campaña Solidaria de Abrigo con el objetivo de recibir donaciones y entregar ropa, frazadas y otras prendas a personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue presentada por el secretario general del gremio, Martín Solazzo, durante su participación en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV.

Las donaciones se reciben en la sede de la UOM San Juan. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

"La verdad que empezamos a juntar donaciones con el cuerpo de delegados y con los compañeros de la UOM para que la gente que esté en situación difícil o en situación de calle pueda acercarse al gremio. Tenemos abrigos, frazadas y todo para darle a esa gente. Que pase y busque lo que necesita, es lo que estamos intentando hacer para dar una mano", expresó.

Solazzo explicó que cualquier persona puede acercarse al sindicato tanto para donar como para retirar ropa, sin necesidad de cumplir requisitos especiales. "El sindicato está abierto en horario de comercio, de 8:30 a 13 y de 17 a 20. En ese horario se puede traer ropa para donar o pasar a retirar lo que se necesite", indicó.

Además, remarcó que la campaña está dirigida a toda la comunidad. "Está destinada a la gente en general: niños, adultos y adolescentes, porque tenemos de todo tipo de ropa. Se va renovando constantemente; por ahí se llevan ropa de niños y a la semana siguiente alguien nos trae más. Eso es muy bueno", destacó.

El dirigente sindical señaló que las bajas temperaturas hacen aún más necesaria la solidaridad y pidió a quienes tengan prendas en desuso que las acerquen al gremio. "Le pedimos a la gente que esté necesitando ropa o alguna frazada que se acerque porque nosotros se la vamos a estar dando personalmente", afirmó.

También destacó el valor de reutilizar la ropa. "Consideramos que todo sirve. Lo que algunos dejan de usar puede ser de mucha utilidad para otra persona, tanto para este invierno como para el próximo", sostuvo.

Desde la UOM San Juan reiteraron que la campaña continuará durante toda la temporada invernal y convocaron a la comunidad a sumarse con donaciones para seguir asistiendo a quienes más lo necesitan.