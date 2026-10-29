La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó un curso de posgrado titulado "Modernización laboral: Implicancias administrativas, contables y jurídicas en el ámbito minero". La propuesta, que comenzará el 13 de noviembre y se dictará de forma virtual, busca dar respuesta a la creciente demanda de profesionales capacitados para interpretar y aplicar las reformas laborales en un sector que se muestra sumamente dinámico en la provincia. "La Facultad de Ciencias Sociales sale a dar respuesta a las necesidades de profesionalización en el sector", resumió Daniel Gimeno, secretario de Posgrado de la facultad en dialogo con DIARIO HUARPE.

El curso está dirigido a graduados en ciencias jurídicas y económicas, personal de empresas mineras o del sector, funcionarios de los distintos poderes del Estado y estudiantes avanzados de quinto año de ambas carreras. Será dictado por los docentes Olga Pastor, Pablo Giugni, Andrés Pantano y Mathías Juayder. La modalidad será 100% virtual, con ocho encuentros sincrónicos los días viernes y sábado, cada quince días. Las preinscripciones ya están abiertas a través de un formulario online, mientras que las inscripciones definitivas se extenderán del 2 al 6 de noviembre. El arancel es de 80.000 pesos, con un costo reducido de 35.000 pesos para el cupo de estudiantes.

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La complejidad del trabajo en la altura

La propuesta se distingue por su enfoque integral e interdisciplinario. "Es un abordaje entre las ciencias jurídicas y las ciencias contables. Dentro de las ciencias contables tenemos un administrador y un contador público", explicó Gimeno. El objetivo es brindar herramientas normativas y procedimentales para interpretar las reformas de modernización laboral y poder implementarlas tanto en empresas como en instituciones vinculadas al sector minero.

La doctora Olga Pastor, una de las docentes, puso el acento en la complejidad real del ámbito laboral minero y en cómo el clima y la altura modifican las reglas de juego. "Acá nos encontramos con una cantidad muy importante de convenios colectivos que se entrecruzan con convenios de empresa, cuya posibilidad de acceso no es para cualquier persona", señaló. Pastor mencionó el caso del acuerdo entre la Uocra y el proyecto Vicuña, que no es de acceso público, y explicó que las condiciones laborales no son las mismas para trabajar en la ciudad que en la alta montaña, con adicionales específicos. "El clima adverso que hemos tenido ha motivado que el personal se quede arriba. ¿Cómo se pagan esas horas? ¿Son extras?, es una realidad tan compleja que necesita conversar y profundizar", agregó la docente.

Además, Pastor remarcó la necesidad de que los profesionales sanjuaninos se capaciten para no quedar fuera del mercado laboral minero.

"Si nosotros en San Juan no nos capacitamos en estas áreas, van a buscar personas profesionales de otras provincias. Entonces, al menos tenemos que estar preparados", afirmó.

Costos, cadena de valor y la Ley de Proveedores

El licenciado Pablo Giugni aportó la mirada desde la administración de empresas y la cadena de valor. "El personal para un proyecto o para una empresa proveedora de servicios mineros tiene una representación de un 75% u 80% de los costos", detalló. Por eso, entender las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo resulta clave para los profesionales que se insertan en el sector.

Giugni también destacó el rol de herramientas recientes en la provincia, como la Ley de Proveedores Mineros y el Repromin, el registro que busca concentrar la demanda de las operadoras en las empresas locales. Sin embargo, advirtió sobre la volatilidad de la actividad: "La demanda no es constante a lo largo del tiempo. Tiene altas y bajas, y eso afecta directamente el factor laboral".

Una semilla que busca crecer

Desde la facultad ya anticipan que este curso tendrá continuidad. Gimeno adelantó que a mediados de noviembre lanzarán una diplomatura también vinculada al sector minero, y que la idea es seguir profundizando en temáticas emergentes como el ámbito ambiental. "Es un germen, es una semilla que creo que va a crecer", concluyó Pastor, al destacar la importancia de que una universidad pública ofrezca este tipo de formación específica que no se dicta en otros ámbitos. "La fusión de profesiones creo que lo hace diferente", cerró.