La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan denunció ante la Subsecretaría de Trabajo a la empresa Sotur por diferencias salariales, cuestionamientos al encuadramiento laboral y presuntas prácticas antisindicales. La presentación se produce mientras la firma jachallera aparece vinculada a las negociaciones para participar de la millonaria licitación por el transporte de personal del proyecto minero Vicuña.

Según explicó Antonio Ruiz, secretario de Finanzas y tesorero de la UTA, el conflicto comenzó después de una inspección realizada por el sindicato en la empresa, donde detectaron distintas situaciones que motivaron el reclamo.

“Con respecto a la denuncia, fundamentalmente con la empresa Sotur, nosotros realizamos como institución una inspección en el lugar de trabajo, donde encontramos distintas anomalías”, declaró a DIARIO HUARPE.

Uno de los principales puntos señalados por el gremio está relacionado con el encuadramiento de los choferes que prestan servicios de transporte de pasajeros para la actividad minera. De acuerdo con Ruiz, algunos trabajadores estaban registrados bajo otro convenio cuando, según la UTA, deberían estar comprendidos en el 663/13.

El dirigente aseguró que, durante una reunión posterior a la inspección, representantes de la empresa reconocieron parte del planteo y manifestaron que la situación sería corregida.

A esto se sumó un reclamo por diferencias en el pago del adicional de alta montaña. Ruiz sostuvo que inicialmente existió un compromiso para reconocer los montos reclamados, aunque posteriormente surgieron diferencias sobre la suma adeudada.

“Lo reconocieron en ese momento de la inspección, pero después salieron manifestando que no adeudaban toda la suma”, afirmó.

La presentación también incluye una denuncia por presuntas prácticas antisindicales. El gremio mencionó como antecedentes la desvinculación de un trabajador que era candidato a delegado en diciembre de 2022 y otro conflicto judicial relacionado con un representante sindical, en el que se solicita la quita de su tutela.

Sotur y la licitación de Vicuña

La denuncia se conoce en un momento particular para la empresa. Tal como viene informando DIARIO HUARPE, Sotur aparece entre las firmas locales que mantienen conversaciones para integrar una propuesta encabezada por Andesmar en la licitación del transporte de personal de Vicuña.

La contratación, gerenciada por Fluor, está estimada en unos US$60 millones y contempla la prestación del servicio durante la etapa de construcción del proyecto.

HUARPE informó previamente que Andesmar avanzó en negociaciones con empresas de Jáchal e Iglesia para conformar una propuesta conjunta, entre ellas Sotur, Cominsa, Transporte Vega y Thorkell. El plazo previsto para presentar las ofertas vencía este lunes 28 de septiembre.

De esta manera, la presentación realizada por la UTA agrega un nuevo elemento alrededor de una empresa involucrada en las negociaciones por una de las principales contrataciones mineras en marcha. Hasta el momento, no hay información que indique que la denuncia sindical haya provocado modificaciones en la posible participación de Sotur.

Ruiz sostuvo que la UTA continuará reclamando el cumplimiento de las condiciones laborales entre las empresas que prestan servicios vinculados a la actividad minera.

“Nosotros no vamos a permitir ni esta empresa Sotur, ni ninguna otra que quiera prestar servicio en los servicios mineros, que tenga conflictos sindicales”, señaló.