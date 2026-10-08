La UTA reclama una deuda salarial de $200.000 por chofer

El secretario de Finanzas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Antonio Ruiz, sostuvo que la salida al conflicto salarial que mantiene paralizado el servicio de colectivos en San Juan debe partir del cumplimiento de los acuerdos firmados. En diálogo con Radio Amanecer, afirmó que los trabajadores reclaman un aumento del 10,5% correspondiente a septiembre, que representa un promedio de $200.000 por chofer, y que además existen diferencias pendientes de meses anteriores.

Ruiz habló antes de la audiencia convocada para este jueves a las 11:30, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo. Frente a la posibilidad de que las empresas nucleadas en ATAP lleguen con una propuesta, el dirigente fue concreto respecto de qué espera el gremio.

“Cumplir con lo firmado”, señaló. Según explicó, el acuerdo establecía que los trabajadores debían cobrar en septiembre con un incremento del 10,5%. De acuerdo con sus cálculos, el monto representa un promedio de $200.000, aunque aclaró que la cifra varía según la antigüedad de cada trabajador.

El dirigente sostuvo que el reclamo no se limita al último incremento. Afirmó que los trabajadores vienen atravesando esta situación desde hace aproximadamente un año y que, en acuerdos anteriores, parte de los aumentos fueron abonados bajo modalidades que el gremio cuestiona.

“Nosotros hace un año todos los acuerdos salariales que han habido, lo hemos cobrado en sumas no remunerativas”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que la UTA ya había advertido sobre la situación. “Nosotros no soportamos más esta situación, que llegue el momento del pago y no se cumpla lo firmado”, afirmó. También señaló que existen diferencias correspondientes a mayo, junio, julio y agosto que deberían ser incorporadas a la discusión.

Reclamo por los costos

Ruiz también se refirió a la respuesta que, según indicó, reciben habitualmente de las empresas y del Gobierno cuando se plantean los incumplimientos salariales. Según su relato, la explicación suele estar vinculada a la necesidad de realizar un análisis de costos para determinar si el sistema puede afrontar los aumentos.

“Siempre ha sido la misma metodología, siempre la misma respuesta”, sostuvo.

Para el dirigente, ese análisis debería realizarse antes de que llegue el momento de pagar los salarios y no cuando ya existe un conflicto. “Se debe hacer con tiempo y forma el análisis de costo para no llegar a esta situación”, expresó.

En esa línea, planteó que el análisis debería contemplar los próximos períodos y no utilizarse para justificar el incumplimiento de acuerdos ya firmados. “El análisis de costos debería ser de octubre para adelante”, afirmó.

“Solucionemos todo de fondo”

Ruiz también cuestionó la posibilidad de que una eventual solución consista en pagar las sumas adeudadas en cuotas. Aseguró que los trabajadores ya atravesaron situaciones similares y que el objetivo de la audiencia es resolver el conjunto de los reclamos.

“Se tiene que respetar. No tenemos que volver a sentarnos para ahora decir que nos van a pagar en cuota. Hoy día tiene que aparecer la solución definitiva”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que los $200.000 promedio correspondientes al incremento de septiembre son apenas una parte del reclamo. También mencionó una suma de aproximadamente $60.000 que debería abonarse posteriormente y las diferencias pendientes de julio y agosto.

“Si nos vamos a sentar en una mesa para solucionar este problema, solucionemos todo de fondo”, planteó.

“No queremos afectar a nadie”

Consultado sobre el impacto del paro en los usuarios, especialmente quienes dependen diariamente del transporte público para trabajar o estudiar, Ruiz aseguró que la UTA no busca perjudicarlos.

“Nosotros no queremos afectar a nadie”, afirmó, y pidió disculpas por las consecuencias de la medida. Sin embargo, justificó la decisión sindical en la necesidad de que los trabajadores puedan cobrar sus salarios de acuerdo con lo establecido.

“Nosotros tenemos que responder a nuestra familia. Nosotros llegamos al momento de cobro, tenemos que pagar la luz, tenemos que comprar un remedio, tenemos que asistir a nuestra familia”, expresó.

Y agregó: “Nosotros trabajamos, cumplimos, hay un acuerdo firmado y se debe cumplir”.

Ruiz negó un trasfondo político

Durante la entrevista también fue consultado por las versiones que vinculan el conflicto con una disputa política interna o con sectores del peronismo. Ruiz rechazó esa interpretación y aseguró que los cuerpos de delegados dejaron de lado las diferencias partidarias para concentrarse en el reclamo salarial.

“Esto no es político”, remarcó.

Según explicó, desde el lunes los delegados de las distintas empresas mantienen reuniones y asambleas para analizar la situación. “Hemos bajado todas las banderas políticas para obtener una solución definitiva a este conflicto”, afirmó.

También negó haber recibido llamados de dirigentes políticos o funcionarios vinculados al conflicto. “Nadie nos ha llamado, no nos ha llamado nadie de ningún color político del Gobierno, de los empresarios”, sostuvo.

Finalmente, Ruiz insistió en que el objetivo de la conducción sindical es alcanzar un acuerdo que permita resolver el reclamo y restablecer el servicio. “Ese es el objetivo”, concluyó al ser consultado por la audiencia de este jueves.