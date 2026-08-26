La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) incorporará la carrera de Ingeniería en Minas en sus sedes de Mendoza y Santa Cruz a partir del ciclo lectivo 2027, en respuesta a la creciente demanda de profesionales calificados que genera la expansión de la actividad minera en el país.

La propuesta académica tendrá una duración de cinco años y contará con una titulación intermedia —la Tecnicatura Universitaria en Operación Minera—, pensada para facilitar una inserción laboral temprana de los estudiantes. El plan de estudios tendrá una fuerte orientación práctica, con actividades de laboratorio, campañas de terreno y experiencias en entornos productivos reales desde los primeros años.

Financiamiento garantizado y perfil sustentable

La UTN logró la inclusión de la carrera en el contrato de programas oficial, lo que garantiza la asignación de fondos presupuestarios destinados al cuerpo docente y la estructura académica de ambas regionales. En una segunda etapa, la institución gestionará convenios de articulación con operadoras mineras y organismos del Estado para el equipamiento y montaje de laboratorios específicos.

Declarada de interés por la Cámara de Diputados de Mendoza, la carrera en la regional Mendoza tendrá un perfil marcadamente técnico y sustentable. Según el decano de la UTN Mendoza, José Balacco, el plan de estudios conjugará la formación científica y tecnológica con las exigencias ambientales modernas de la industria. Los ejes centrales incluirán la gestión eficiente del agua y la energía, la economía circular, la digitalización y Minería 4.0, y el ciclo integral de proyectos mineros —desde la prospección geológica hasta el plan de cierre y remediación ambiental.

Una demanda que crece

La iniciativa busca saldar una vacancia histórica: hasta ahora, la formación de grado en minería se concentraba exclusivamente en cinco provincias: San Juan (UNSJ), San Luis, La Rioja, Catamarca y Jujuy. La apertura de la carrera en Mendoza y Santa Cruz ampliará la oferta académica en una disciplina con baja disponibilidad en el país y reducirá la necesidad de que los estudiantes de esas regiones migren para formarse.

El contexto no es menor. La demanda de profesionales mineros crece más rápido de lo que las universidades pueden formarlos. Proyectos como Vicuña, Los Azules y El Pachón están generando una fuerte demanda de ingenieros, geólogos y técnicos especializados. Según un relevamiento reciente, los ingenieros representan el 21% de los puestos con mayor rotación dentro de la actividad minera. La nueva carrera de la UTN apunta justamente a cubrir ese vacío.