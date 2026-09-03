La venta de motos en San Juan sigue en auge: en el año creció un 58,3%

La venta de motos continúa en auge en San Juan y los datos de agosto ratificaron una tendencia que se sostiene durante todo 2026. En los primeros ocho meses del año se patentaron 10.556 motovehículos en la provincia, un 58,3% más que en el mismo período de 2025, en un escenario en el que el menor costo de acceso y uso, la financiación y su utilización como herramienta de trabajo ayudan a explicar el crecimiento.

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante agosto se patentaron 1.166 motos en San Juan, frente a las 820 registradas en igual mes de 2025. Fueron 346 unidades más y una suba interanual del 42,2%.

El acumulado muestra con mayor claridad la magnitud del fenómeno. Entre enero y agosto de 2025 se habían registrado 6.667 unidades, mientras que en el mismo período de este año fueron 10.556: 3.889 motos adicionales y un crecimiento del 58,3%.

En la comparación mensual, en cambio, el mercado se mantuvo prácticamente estable. Julio había terminado con 1.171 patentamientos y agosto con 1.166, apenas cinco menos, una baja del 0,4%.

Las 110 cc dominan entre las más vendidas

El ranking nacional de Acara aporta otro dato que ayuda a entender el comportamiento del mercado. Las cinco motos más patentadas del país durante agosto fueron de 110 cc, un segmento orientado principalmente a la movilidad urbana y con costos de compra, consumo y mantenimiento sensiblemente inferiores a los de un automóvil.

La Honda Wave 110S encabezó el listado con 8.337 unidades, seguida por la Gilera Smash, con 6.513; la Keller KN110-8, con 5.555; la Motomel B110, con 4.755; y la Corven Energy 110, con 3.674. Entre las cinco concentraron 28.834 patentamientos, cerca del 39% de todas las motos registradas en Argentina durante agosto.

Los valores también permiten dimensionar el fenómeno. Como referencia de mercado para agosto, la Honda Wave 110S tenía un precio sugerido desde $3.426.900 para la versión con freno a tambor, mientras que la variante con disco alcanzaba los $4.020.800.

En las otras cuatro líderes los precios de venta relevados fueron bastante menores. La Gilera Smash podía conseguirse desde aproximadamente $1.490.000; la Keller 110, desde alrededor de $1.290.000; la Motomel B110 o Blitz 110, desde unos $1.420.000; y la Corven Energy 110, desde cerca de $1.350.000. Los valores son estimativos y pueden variar de acuerdo con la versión, concesionario, forma de pago y gastos de patentamiento.

Menor costo y una herramienta de trabajo

El dominio de las 110 cc refuerza una explicación multifactorial. Frente a un automóvil, una moto requiere una inversión inicial mucho menor y, en general, demanda menos gasto de combustible y mantenimiento.

A esto se suman las distintas alternativas de financiación y su utilización para actividades como delivery y otros servicios mediante aplicaciones. En esos casos, la moto deja de ser únicamente un medio de transporte y se convierte también en una herramienta para generar ingresos.

Los vehículos de cuatro ruedas, en baja

La tendencia contrasta con el mercado de cuatro ruedas. En agosto se patentaron 573 vehículos en San Juan, contra 630 en igual mes de 2025, lo que representó una caída interanual del 9%.

Entre enero y agosto se registraron 4.876 unidades, frente a las 5.251 del mismo período del año pasado. De esta manera, el acumulado cae un 7,1%, mientras que los patentamientos de motos avanzan un 58,3%.

Los números muestran así dos realidades opuestas en San Juan: los vehículos de cuatro ruedas permanecen por debajo de los niveles de 2025, mientras que las motos mantienen una fuerte expansión y se consolidan como una alternativa más accesible para movilizarse y, en muchos casos, trabajar.