El Mundial de Fútbol de 2026 volvió a consolidarse como el gran motor del consumo tecnológico en la Argentina. Cientos de hogares sanjuaninos y argentinos actualizaron sus pantallas para seguir de cerca a Lionel Messi y la Selección Nacional en cada uno de los ocho partidos que disputó, incluida la triste final. Aquí, en el país, la realidad fue que los resultados comerciales superaron todas las expectativas iniciales del sector de electrodomésticos.

Un reciente análisis elaborado por la consultora internacional NielsenIQ (NIQ) confirmó que la venta de televisores registró un impactante incremento del 61% en unidades durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Esta fuerte aceleración comercial combinó de manera perfecta la fiebre mundialista con los descuentos especiales del evento de comercio electrónico Hot Sale.

La tendencia alcista comenzó a evidenciarse con fuerza desde el mes de abril, luego de un primer trimestre que ya acumulaba un crecimiento del 9%. El verdadero despegue de los televisores se produjo durante la semana del Hot Sale, desarrollada del 4 al 10 de mayo. En esa fecha, las operaciones subieron un 26% respecto a la edición anterior, concentrando el 38% de toda la facturación de electrónica del país.

Los televisores 4K, campeones

El punto máximo de la demanda coincidió de forma directa con el inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Durante la semana del 8 al 14 de junio, los despachos de televisores se dispararon un 121% frente a la misma semana de 2025. Los siete días posteriores sostuvieron la tendencia con una suba del 103%, demostrando el impacto absoluto del certamen sobre las decisiones de compra.

El fenómeno no solo implicó un mayor volumen de transacciones, sino también una profunda renovación tecnológica en las viviendas. Los televisores con resolución Ultra HD (4K) fueron las estrellas absolutas del período, representando el 59% del total de las unidades vendidas en las tiendas argentinas. Este segmento en particular experimentó una suba interanual del 120%.

La búsqueda de una experiencia inmersiva para gritar los goles de Messi, Lautaro, Enzo y compañía llevó a los consumidores a elegir pantallas de grandes dimensiones. Los aparatos de 44 pulgadas o más ganaron 18,5 puntos de participación de mercado. La sorpresa la dieron los televisores de 75 pulgadas o más, cuyas ventas treparon un histórico 417%, mientras que los formatos de entre 55 y 75 pulgadas crecieron un 231%.

Los comercios físicos resisten

Las tiendas tradicionales mantuvieron un rol estratégico irremplazable a la hora de concretar los negocios. Aunque las plataformas online de los comercios capturaron el 35% de las compras con una suba del 51%, los locales físicos concentraron el 65% del volumen general. Las sucursales tradicionales aportaron el 42% del crecimiento total de la categoría.

El informe de NielsenIQ indicó que el salto de calidad se distribuyó entre todas las marcas del sector. No obstante, los fabricantes de primera línea (Tier 1 y Tier 2) lograron captar la mayor porción de la facturación general. Los compradores aprovecharon el financiamiento y las promociones vigentes para adquirir televisores de prestaciones superiores y marcas reconocidas.

Milagros Bin, directiva de NIQ Argentina, precisó que el Mundial funcionó como "un acelerador" y que existió una clara preferencia por mejorar las prestaciones y el tamaño en el hogar.

En Nueva Jersey, a los argentinos nos faltó la puntada final para llevarnos la Copa. Y eso nos puso tan tristes como orgullosos de nuestros "muchachos". Como contrapartida, el comercio en particular tuvo motivos para celebrar: los televisores se transformaron en los indiscutidos campeones del sector durante este invierno de 2026.