La verdadera razón por la que los videojuegos retro vuelven a ganar terreno en los hábitos de compra

El regreso de los videojuegos retro es visible no porque hayan desaparecido los nuevos lanzamientos, sino porque los mundos de antaño se están adaptando y presentando en nuevos formatos para los dispositivos y públicos actuales. Las editoras revisitan franquicias conocidas mediante remakes y relanzamientos que sitúan la historia de los videojuegos junto a las novedades. Este cambio importa porque lo familiar puede influir en una compra, mientras que un acceso más sencillo ofrece a otra generación una vía de entrada a juegos influyentes. Es un cambio en la forma de presentar el pasado: depende menos de encontrar hardware antiguo, se conecta más estrechamente con las tiendas digitales y suscripciones actuales, y deja que el reconocimiento influya en las decisiones de compra.

Las tarjetas de regalo digitales funcionan mediante un código canjeable que se envía al comprador o destinatario, quien lo introduce en el servicio o la plataforma correspondiente. Una tarjeta prepago Amazon oferta puede servir para financiar una compra de entretenimiento, y Eneba ofrece acceso rápido e información regional clara sobre los productos pertinentes.

La historia de los videojuegos llega a un público más amplio

El público de estos lanzamientos abarca ahora varias generaciones. Según una investigación de la ESA de 2025, 205.1 millones de estadounidenses juegan videojuegos con regularidad, tienen una edad promedio de 36 años y llevan jugando un promedio de 18 años. Casi la mitad de los baby boomers y más de un tercio de los jugadores de la Generación Silenciosa juegan cada semana, lo que sitúa los recuerdos personales de los videojuegos dentro de una amplia audiencia actual. Estas cifras no describen las compras en América Latina, pero establecen un contexto multigeneracional para la tendencia.

Eso no significa que las franquicias retro hayan reemplazado a los juegos nuevos. El panorama actual es de coexistencia: los grandes lanzamientos comparten atención con franquicias antiguas revitalizadas. En la investigación de la ESA de 2024, tanto la nostalgia como el descubrimiento fueron motivaciones importantes para quienes crecieron jugando videojuegos, por lo que las editoras tienen motivos para presentar contenidos conocidos tanto a quienes regresan como a los recién llegados. Ese alcance otorga a los remakes un papel cultural claro en la actualidad.

El acceso explica este cambio comercial. Nintendo Switch Online ofrece catálogos seleccionados de clásicos que incluyen títulos de NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64, Sega Genesis y Game Boy Advance, cuya disponibilidad depende del nivel de suscripción y de la plataforma. Así, un juego antes ligado a hardware antiguo puede formar parte de un servicio actual, mientras que un remake puede ofrecer otra vía para volver a la misma franquicia. El atractivo reside en la continuidad: un catálogo creado hace décadas todavía puede encontrarse dentro de un ecosistema actual.

Hacia dónde lleva este patrón de compra

Hoy, coleccionar tiene un significado más amplio que buscar un cartucho o disco original. Las ediciones modernas y las versiones digitales dan a los jugadores más formas de mantener cerca una época favorita, mientras que las suscripciones pueden brindar acceso continuo a catálogos clásicos. La compra puede centrarse en un universo conocido o en la oportunidad de comprender una etapa anterior de una franquicia. Esa elección transforma el coleccionismo, que deja de ser una búsqueda exclusivamente física para convertirse en una combinación de propiedad y acceso.

La estrategia también crea un mercado que atrae tanto a jugadores veteranos como a nuevos jugadores. Los fans de toda la vida pueden volver a una historia conocida con una presentación actualizada, mientras que quienes juegan por primera vez obtienen un punto de entrada accesible a una serie históricamente importante. Square Enix presenta Final Fantasy VII Rebirth como parte de un proyecto de remake de tres juegos basado en el Final Fantasy VII original, un ejemplo de cómo una franquicia clásica puede sustentar nuevos lanzamientos a lo largo de más de una compra. Esta estructura mantiene visible la referencia original dentro de los nuevos lanzamientos.

Lo que sigue no es un alejamiento de los juegos contemporáneos. Es un mercado en el que la historia de los videojuegos sigue pudiendo adquirirse a través de nuevos formatos y las franquicias conocidas conservan un lugar en las bibliotecas actuales y en los hábitos de coleccionismo. Eneba refleja ese catálogo digital más amplio mediante game keys, tarjetas de regalo y otros productos digitales. Sus páginas de productos pueden ayudar a los compradores a seleccionar la región y la plataforma adecuadas.