La visita del papa León XIV a la Argentina costó 30.000.000 de dólares

El histórico paso del Papa León XIV por el territorio argentino dejó postales inolvidables para millones de fieles, pero también abrió fuertes controversias políticas y sociales por los gastos de organización y los privilegios en los actos oficiales. Luego de que el sumo pontífice emprendiera su regreso, trascendieron detalles sensibles sobre el presupuesto total que demandó el operativo nacional y los aportes realizados por distintos sectores públicos y privados.

La conmoción generada por la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica transformó la rutina del país con ceremonias masivas en calles y parques. Sin embargo, la emoción de las jornadas quedó empañada por la instalación de un exclusivo sector VIP durante la misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde la presencia de diversas celebridades desató una ola de críticas en la opinión pública.

La indignación social por ese espacio de privilegio, que contaba con grandes comodidades y un servicio gastronómico de lujo, obligó a varios de los famosos invitados a pedir disculpas de manera pública. En medio de ese clima de debate, diversos medios de comunicación, entre ellos Infobae Profesional, difundieron un informe detallado que expone que el costo total del evento ascendió a la suma de "30 millones de dólares".

De acuerdo con el desglose financiero que salió a la luz, el financiamiento de la visita combinó fondos estatales de diversas jurisdicciones con donaciones de particulares y empresas. Por un lado, la Iglesia, mediante la gestión de la Conferencia Episcopal Argentina, logró recaudar cerca de $5.400.000.000 gracias a una colecta nacional y digital, sumada a los aportes de fieles y compañías privadas.

En el plano estatal, el Gobierno nacional habría destinado aproximadamente $20.400.000.000 a través de una unidad ejecutora que fue creada de forma específica para coordinar todas las erogaciones de la gira. A esa cifra se le añadieron cerca de $12.000.000.000 aportados por la Provincia de Buenos Aires, de los cuales unos $2.500.000.000 provinieron del CFI para cubrir los eventos realizados en las localidades de Luján y Claypole.

Finalmente, el reporte sobre el gasto de la visita del Papa León XIV señala que la provincia de Córdoba también tuvo una participación financiera relevante en la organización. Según los datos trascendidos, la administración cordobesa habría efectuado un desembolso de $9.300.000.000 en carácter de aportes no reintegrables dirigidos directamente al Arzobispado local para sostener las actividades en esa jurisdicción.