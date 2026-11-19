Familiares, amigos y vecinos de Franco Nahuel Jara se manifestaron frente a Tribunales de San Juan para exigir justicia por su muerte, ocurrida mientras permanecía bajo custodia policial en la Comisaría 18ª de Albardón. La protesta coincidió con la primera audiencia de formalización contra los seis efectivos detenidos e investigados por el caso.

La movilización estuvo marcada por carteles y banderas con el nombre del joven y mensajes dirigidos a reclamar el esclarecimiento de lo sucedido. Una de las principales pancartas llevaba la frase "La yuta nos mató un hermano, el barrio no olvida", mientras que otras exhibían las consignas "Justicia por Franco Jara" y "Queremos verdad y justicia. Que no haya impunidad".

El reclamo se desarrolló en paralelo a una instancia clave de la investigación judicial. Este jueves comenzó la audiencia en la que la Fiscalía debe exponer su hipótesis sobre los hechos, presentar los elementos reunidos y precisar las responsabilidades que atribuye a cada uno de los uniformados.

Seis policías ante la Justicia

Los efectivos investigados son el oficial subinspector Emiliano Cabrá, los cabos Arnaldo Zalazar, Juan Recio y Nicolás Godoy, el agente Matías Lucero y el sargento Juan Eduardo Zamora. Todos integraban la Unidad Coordinadora de Departamentales y llegaron detenidos a la audiencia.

La instancia judicial es encabezada por la jueza Mabel Moya, mientras que la acusación está a cargo del fiscal Roberto Ginsberg. La investigación busca determinar qué intervención tuvo cada policía durante el procedimiento de detención y mientras Jara permaneció alojado en la dependencia policial.

La muerte ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre. Jara, de 31 años y padre de cuatro hijos, había sido detenido el sábado 14 en el barrio Lozano I, en Albardón, en el marco de un procedimiento por una contravención. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 18ª, donde falleció.

Uno de los elementos centrales de la causa es el resultado de la autopsia, que determinó que se trató de una muerte violenta de carácter homicida. El examen forense detectó lesiones en el cráneo, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Estos hallazgos orientaron la investigación hacia el accionar policial y las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Mientras avanza la audiencia, el reclamo de los allegados apunta a que se conozca qué ocurrió desde el momento en que Jara fue detenido hasta su muerte dentro de la comisaría. La Fiscalía también realizó una inspección ocular en la vivienda del joven y tomó testimonios de vecinos para reconstruir el procedimiento.