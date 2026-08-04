Ladrones de 25 de Mayo tiraron un transformador para robarle el cobre

La madrugada de este lunes se vio alterada en el departamento 25 de Mayo por un importante robo que afectó el suministro eléctrico local. Un grupo de delincuentes atacó un transformador de energía ubicado en la intersección de calle 4 y Costa Canal, logrando desmantelarlo por completo.

El hecho fue descubierto a primera hora de la mañana por un supervisor de la empresa Naturgy, de apellido Quiroga, quien dio aviso inmediato a las autoridades de la Comisaría 10ª.

Según consta en la denuncia, el ataque requirió un nivel de planificación considerable. Los autores escalaron un poste de hormigón para descolgar el equipo marca Mayo de 100 KVA. Una vez en el suelo, cortaron los tornillos de la tapa para acceder al interior y extraer 3 bobinas de cobre. Los investigadores que trabajan en el caso señalaron que el cobre es uno de los elementos más buscados para su comercialización en el mercado ilegal debido a su elevado valor.

Debido al estado de destrucción en que quedó la unidad, no se pudo precisar el peso exacto del metal robado. No obstante, las primeras pericias indican que los responsables poseían herramientas específicas.

En este sentido, los pesquisas sostienen que quienes cometieron el robo contaban con herramientas adecuadas y conocimientos técnicos para manipular este tipo de instalaciones. Asimismo, se presume que habrían utilizado un vehículo de gran porte para trasladar las pesadas bobinas y abandonar el lugar sin ser detectados. Actualmente, la policía recolecta pruebas para dar con el paradero de los sospechosos.