La empresa australiana Lake Resources dio un paso decisivo en el desarrollo de su proyecto de litio Kachi, ubicado en el Salar de Carachi Pampa, en Catamarca. A partir de la actualización de su Estudio de Factibilidad Definitivo (EFD), la compañía logró reducir tanto la inversión inicial como los costos operativos, además de mejorar la calidad y cantidad de los recursos disponibles.

Este avance se sustenta en la consolidación de la alianza tecnológica con la estadounidense Lilac Solutions, que aportará su innovador proceso de extracción directa de litio (DLE) de cuarta generación. Esta tecnología permite una mayor recuperación del litio, menor consumo de agua y una vida útil extendida de los materiales utilizados.

David Dickson, CEO de Lake Resources, destacó la relevancia estratégica del proyecto: “El proyecto Kachi es un recurso de litio de primer nivel de importancia estratégica para Argentina. Su tamaño y calidad lo hacen relevante para fabricantes de autos, de baterías para la red eléctrica y gobiernos enfocados en la seguridad de la cadena de suministro”.

La actualización presentada el 4 de agosto de 2025 muestra una reducción significativa en los costos operativos y de capital. El recurso total se elevó a 11,1 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), mientras que la inversión inicial bajó a u$s1.150 millones, desde los u$s1.380 millones previstos en 2023, lo que representa un ahorro de aproximadamente u$s220 millones. Asimismo, los costos operativos disminuyeron a u$s5.895 por tonelada de LCE, uno de los más bajos en la industria.

El motor de estas mejoras es la tecnología DLE Gen 4 de Lilac Solutions, basada en un sistema de intercambio iónico (IX) que optimiza la recuperación de litio y reduce el impacto ambiental. Pruebas realizadas en agosto de 2023 confirmaron la permeabilidad del yacimiento y la capacidad de los pozos para producir más de 65 litros por segundo.

Felipe De Mussy, presidente para Sudamérica de Lilac Solutions, afirmó: “La tecnología Gen 4 de Lilac está marcando un antes y un después en la industria del litio. Con estos resultados, no solo optimizamos la rentabilidad del proyecto Kachi, sino que demostramos que es posible redefinir los estándares globales de extracción desde salmuera, entregando un litio competitivo y sostenible para impulsar la transición energética mundial”.

Los indicadores técnicos reflejan mejoras sustanciales: la recuperación de litio aumentó al 90%, 10 puntos porcentuales más que antes; el consumo de agua se redujo en un 32%; el ahorro en CAPEX es de u$s98 millones para la planta DLE; y el ahorro operativo alcanza los u$s508 por tonelada de LCE. Además, la concentración de salmuera mejoró de 205 a 249 mg/L.

Raef Sully, CEO global de Lilac, señaló que la actualización del DFS valida los avances tecnológicos logrados: “Estamos muy satisfechos con estos resultados, que demuestran cómo nuestra tecnología puede ofrecer la recuperación, la estructura de costos y la sostenibilidad necesarias para hacer que los recursos de salmuera sean comercialmente viables”.

Lake Resources extendió la operación de la planta piloto en el salar, produciendo 2.500 kilos de carbonato de litio de grado batería. Laboratorios independientes confirmaron una pureza del 99,8%, nivel exigido por fabricantes de automóviles y baterías en Estados Unidos, Europa y Asia.

“Llevamos seis años trabajando con las salmueras de Kachi y ahora tenemos un camino claro hacia la producción comercial. Esto es una buena noticia para Argentina, que puede consolidarse como líder en producción rentable y ambientalmente sostenible de litio”, enfatizó Dickson.

En materia financiera, Lake fortaleció su posición con una ronda de inversión que aportó cerca de u$s8 millones, respaldada por inversores internacionales. El CEO resaltó que, tras las aprobaciones ambientales y la decisión final de inversión, el proyecto podría comenzar a operar justo cuando se pronostica un déficit estructural mundial de productos químicos de litio para baterías.

Otro pilar fundamental para el desarrollo de Kachi es el acuerdo con YPF Luz y Central Puerto para garantizar el suministro eléctrico. Dickson explicó: “Anunciamos la finalización exitosa del estudio de diseño de ingeniería inicial (FEED) realizado por YPF Luz para el suministro de energía a Kachi, que incluye la interconexión con la red nacional y opciones de integración”.

Esta alianza busca no solo abastecer a Kachi, sino también fortalecer la infraestructura energética de la Puna, con el respaldo de los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca. Según Dickson, “este proyecto es fundamental para asegurar el desarrollo minero sustentable en la región y para posicionar a Argentina como líder mundial en la producción de litio”.

En el ámbito regulatorio, Lake Resources valoró la sanción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que brinda beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de seguridad jurídica. David Dickson señaló: “Esto es clave para atraer inversiones a gran escala y de largo plazo en Argentina, y esperamos que Kachi pueda beneficiarse de esta legislación”.

El CEO también destacó el respaldo del presidente Milei y de los gobiernos locales, provinciales y federales, quienes comparten el compromiso con una producción eficiente y responsable de carbonato de litio para baterías. Lake Resources proyecta tomar la decisión final de inversión en 2026, en un momento en que la demanda global anticipa un déficit estructural en este recurso estratégico.