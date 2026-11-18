La compañía australiana de litio Lake Resources NL (que cotiza en la bolsa de valores de Australia, ASX) anunció que su filial argentina de propiedad mayoritaria, Morena del Valle Minerals SAU, presentó formalmente la solicitud para que su proyecto de salmuera de litio Kachi (ubicado en la provincia de Catamarca) sea admitido en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

El RIGI es un régimen creado por el Gobierno nacional en 2024 para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos, incluyendo la minería. El marco normativo brinda a los proyectos que cumplen los requisitos una serie de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias, junto con 30 años de estabilidad regulatoria.

Esta movida de Lake Resources es observada con atención en el ecosistema minero nacional, incluida la provincia de San Juan. Sucede que el RIGI se presenta como la llave para destrabar proyectos de gran envergadura en todo el país, ya que la estabilidad normativa a largo plazo es un factor determinante para las inversiones millonarias que requiere la actividad.

Según detalló la compañía en un comunicado oficial, la solicitud de admisión al RIGI incluye el plan de inversión propuesto por Kachi, así como información técnica y económica, el empleo proyectado, las contribuciones a las exportaciones y otra documentación que respalda la elegibilidad del proyecto bajo el régimen.

Este paso sigue a la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto en septiembre de 2026, un hito crítico que certifica la viabilidad ambiental de la iniciativa. Kachi es un proyecto de salmuera de litio (un método de extracción que bombea agua rica en litio desde reservorios subterráneos) ubicado en el "Triángulo del Litio" argentino, y utiliza tecnología de extracción por intercambio iónico (un proceso químico que separa el litio de otros minerales sin evaporar el agua) para producir material de alta pureza para baterías.

El director general y consejero delegado de Lake, David Dickson, se refirió al avance: "La presentación de nuestra solicitud RIGI es otro hito importante para Kachi y sigue la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental en septiembre".

En esa línea, agregó: "El RIGI proporciona un marco para la inversión a gran escala en Argentina. La certeza normativa a largo plazo es fundamental para proyectos de la envergadura y el calendario de desarrollo del proyecto de Kachi. Progresar a través del proceso de aprobación del RIGI es una parte significativa de nuestra estrategia de desarrollo a medida que continuamos avanzando en Kachi hacia una decisión final de inversión".

Dickson también destacó el respaldo provincial y nacional: "Agradecemos el continuo compromiso y apoyo del gobierno de Catamarca, así como el gobierno nacional, mientras trabajamos para impulsar este proyecto estratégicamente importante".

Una vez presentada la solicitud, la empresa trabajará con las autoridades argentinas pertinentes en el proceso de evaluación, el cual contará con el apoyo de las consultoras KPMG Argentina y Beccar Varela. Paralelamente, la compañía continúa avanzando en las actividades de desarrollo, incluyendo los preparativos para el diseño de ingeniería preliminar (FEED, por sus siglas en inglés, una etapa clave que define los detalles técnicos y de ingeniería antes de la construcción), la disposición de la fuente de alimentación y las conversaciones con posibles socios estratégicos y compradores.

Finalmente, desde la compañía aclararon que la admisión al RIGI aún está sujeta a revisión y aprobación por parte de las autoridades argentinas competentes.