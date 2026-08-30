Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Río de Janeiro, Brasil, junto a un reducido grupo de amigas antes de su esperado casamiento con Pedro Rosemblat. Luego de varios días de rumores, las nuevas imágenes compartidas en las redes sociales terminaron de confirmar el motivo del viaje.

La cantante estuvo acompañada por algunas de sus amigas más cercanas, entre ellas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite. El grupo combinó recorridas por la ciudad, comidas y una noche de fiesta con una estética especialmente preparada para la ocasión.

El guiño a Pedro no falto.

Para la celebración principal, Lali lució un vestido blanco de encaje con transparencias, botas negras y una llamativa máscara blanca con orejas de conejo. Sus amigas, en cambio, eligieron looks negros y utilizaron el mismo accesorio, pero también en color oscuro.

Las imágenes mostraron que la noche comenzó con una cena y continuó en un boliche de Río de Janeiro, donde el grupo bailó y disfrutó de la celebración. En distintos momentos del viaje, además, Lali incorporó prendas y accesorios blancos para diferenciarse como la futura novia.

El grupo fue a celebrar a un boliche de Río

Uno de los detalles que más llamó la atención estuvo relacionado con Pedro Rosemblat. Durante los festejos apareció una máscara con el rostro del conductor, un particular guiño al futuro esposo de la cantante.

Mery del Cerro fue una de las encargadas de compartir varias postales del viaje y escribió en su publicación: “Río siempre será un buen plan”. Lali respondió rápidamente y expresó el cariño hacia sus amigas con un contundente: “Las amo mal”.

Lali Espósito, Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Busto, Morena y Sol festejan una despedida de soltera.

El viaje había comenzado a despertar sospechas días atrás, cuando diferentes publicaciones permitieron detectar la presencia de Lali en Brasil. Incluso la cantante había sido vista utilizando unos lentes blancos con la palabra “Bride” —novia, en inglés—.

Lali y Rosemblat anunciaron meses atrás que decidieron casarse, aunque hasta el momento mantienen bajo reserva buena parte de los detalles de la boda. La despedida en Brasil, sin embargo, marcó uno de los primeros grandes festejos antes de dar el “sí”.