Lali Espósito se refirió al presente del cine argentino durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentó Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat. En una entrevista con el medio español Mediafestival, la actriz y cantante habló sobre las dificultades que atraviesa la industria audiovisual y cuestionó el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre el sector.

La mirada de Lali sobre el cine argentino

“El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el Gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine”, sostuvo Espósito durante la entrevista.

La artista también vinculó la situación de la industria con un fenómeno de mayor alcance. “Es una dinámica y una narrativa que se instaló a nivel global, la polarización de los discursos de odio, una narrativa que divide mucho a la gente entre sí”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Hicieron que haya gente que piense que otra gente no merece algo”. Y planteó una responsabilidad individual frente a ese escenario: “Les toca a cada quien pelear lo que está pasando. No es fácil, pero hay que dar esa batalla”.

Su llegada al Festival de San Sebastián

Espósito viajó a España para participar de la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que se desarrolla entre el 18 y el 26 de septiembre. Allí integra el elenco de Glaxo, producción dirigida por Benjamín Naishtat que forma parte de la Competencia Oficial.

La película está basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, publicada en 2009, y cuenta una historia ambientada inicialmente en Chivilcoy en 1957. El elenco también está integrado por Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

La producción es una coproducción entre Argentina y Brasil y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Hasta el momento, no tiene una fecha de estreno confirmada en la Argentina.

El mensaje que llevó en su remera

La presencia de Lali en San Sebastián también generó repercusión por la elección de su vestuario. En una de sus primeras apariciones ante la prensa, utilizó una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por un blazer negro, anteojos oscuros y botas altas.

La tipografía utilizada en la prenda fue similar a la que empleó la Selección Argentina después de su victoria frente a Inglaterra durante el Mundial 2026. La imagen rápidamente circuló en redes sociales.

El nuevo capítulo de su cruce con Milei

Las declaraciones de Espósito se produjeron en medio de una nueva repercusión vinculada a su histórica tensión pública con el presidente Javier Milei. Días atrás, Patricia Bullrich había publicado un video en el Senado mientras escuchaba una canción de la artista.

Consultado sobre ese episodio por la periodista Marcia Frisciotti, Milei respondió: “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”

El enfrentamiento público entre ambos comenzó en 2023 y tuvo distintos episodios posteriores, entre ellos la canción Fanático, lanzada por Espósito en 2024. Ahora, desde uno de los principales festivales cinematográficos de Europa, la artista volvió a referirse al presente de la industria en la que trabaja.