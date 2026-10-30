Lali Espósito reveló detalles del casamiento que prepara con Pedro Rosemblat y contó cómo imagina la celebración, luego de varias despedidas de soltera y de la confirmación de que Tini Stoessel será una de las invitadas.

La cantante explicó que la boda será íntima y estará centrada en sus familiares y amigos. “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, afirmó.

La artista también reflexionó sobre el momento personal que atraviesa y destacó que aprendió a reservar tiempo para sus seres queridos y para su vida fuera del trabajo.

“Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo”, sostuvo Lali.

Sobre la luna de miel, la cantante aseguró que por ahora no está prevista debido a las obligaciones laborales de ambos. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje”, explicó.

La presencia de la familia tendrá un lugar central en la celebración. Lali contó que familiares del interior del país viajarán para acompañarla y describió la boda como un momento de emoción y compañía.

Respecto de la posibilidad de tener hijos, la cantante evitó dar una definición. “Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”, expresó.

Anita Espósito, hermana de Lali, también habló sobre el vestido y dejó abierta la posibilidad de que la cantante no elija un look tradicional. “No sé si es una novia de blanco”, respondió durante una entrevista.

La hermana de la artista aclaró que no podía brindar detalles sobre el diseño, el color o la firma elegida. Sus declaraciones mantuvieron la expectativa sobre uno de los aspectos más esperados del casamiento.