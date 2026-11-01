Lali Espósito atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal mientras se prepara para casarse con Pedro Rosemblat, con quien mantiene una relación desde hace casi tres años. A pocas horas de la ceremonia, la cantante sorprendió al revelar que no tendrá luna de miel después de dar el sí. La decisión, lejos de responder a una crisis o un problema sentimental, está relacionada con los compromisos laborales que ambos tienen previstos.

En una entrevista con el medio Frontera, la artista de 35 años compartió detalles de la celebración y explicó que, a diferencia de lo que muchos imaginaban, no planea una boda multitudinaria ni una fiesta marcada por los lujos. Su intención es disfrutar de un encuentro íntimo con familiares y amigos cercanos.

La intérprete también habló sobre las expectativas que genera su vestido de novia y aseguró que no utilizará un diseño tradicional con una extensa cola. Según explicó, prefiere una celebración sencilla, en la que el protagonismo esté puesto en el vínculo con su pareja y las personas que los acompañan.

Por qué Lali Espósito no tendrá luna de miel

Una de las revelaciones que más llamó la atención fue su decisión de postergar el tradicional viaje de recién casados. Consultada sobre sus planes después de la boda, Lali fue contundente al explicar que no tiene previsto tomarse vacaciones.

"No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje", reconoció la artista.

La cantante también aclaró que Pedro Rosemblat atraviesa una situación similar debido a sus responsabilidades profesionales. "Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo", agregó.

De esta manera, la pareja decidió dejar el viaje para más adelante, cuando ambos puedan encontrar un espacio libre entre sus compromisos. Por ahora, la prioridad será disfrutar de la ceremonia y continuar con sus respectivas actividades laborales.

Cómo será el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Otro de los aspectos que despertó curiosidad fue la organización de la boda. Aunque la cantante suele protagonizar grandes espectáculos y presentaciones multitudinarias, aseguró que su casamiento tendrá características muy diferentes.

Lali explicó que no busca una celebración ostentosa y que tampoco pretende sorprender con un vestido de novia exagerado. Por el contrario, eligió una propuesta más relajada, alejada de los grandes despliegues que suelen acompañar las bodas de celebridades.

La presencia de sus seres queridos será uno de los momentos más importantes de la jornada. La artista contó que familiares que viven en distintas provincias viajarán especialmente para compartir el acontecimiento.

También destacó la emoción que le genera imaginar a su madre y sus hermanos presentes, acompañándola en una nueva etapa de su vida.

Lali reflexionó sobre sus prioridades personales

Durante la entrevista, la cantante también se refirió a los cambios que experimentó en su manera de entender el trabajo y la vida personal.

A sus 35 años, reconoció que durante mucho tiempo priorizó casi exclusivamente sus compromisos profesionales, pero que actualmente intenta encontrar un equilibrio para compartir más momentos con las personas que quiere.

La artista explicó que continúa disfrutando de su intensa actividad laboral, aunque aprendió a reservar espacios para el descanso, los vínculos familiares y sus intereses personales.

Por otra parte, fue consultada sobre la posibilidad de tener hijos con Rosemblat. Lejos de dar una respuesta definitiva, reconoció que todavía se encuentra reflexionando sobre la maternidad y si realmente desea transitar esa experiencia.

Mientras tanto, Lali y Pedro se preparan para celebrar su unión rodeados de sus afectos. Sin grandes producciones ni viajes inmediatos, la pareja eligió priorizar una ceremonia íntima y dejar la luna de miel para cuando sus agendas se lo permitan.