Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima realizada en el barrio porteño de San Telmo. La cantante y el conductor dieron el sí al mediodía, rodeados de familiares y amigos cercanos, y una de las primeras imágenes de la celebración comenzó a circular en las redes sociales, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La pareja eligió Casa Carlos, una antigua casona ubicada en pleno corazón de San Telmo, para celebrar uno de los momentos más importantes de su relación. El lugar fue acondicionado especialmente para recibir a los invitados, mientras que en los alrededores se organizó un operativo para preservar la privacidad de los protagonistas.

La fecha elegida tampoco fue casual. Lali y Pedro decidieron casarse un 31 de octubre porque fue durante una fiesta de Halloween, tres años atrás, cuando se conocieron. De esta manera, transformaron una jornada significativa para su historia de amor en el día de su boda.

La primera fotografía del casamiento, difundida a través de las redes sociales, permitió conocer parte de la intimidad de la ceremonia y rápidamente despertó la atención de los fanáticos.

Una boda íntima y alejada de los grandes festejos

En los días previos, Lali había adelantado que no estaba interesada en organizar una ceremonia tradicional ni en utilizar un vestido de novia con una extensa cola.

La artista explicó que su intención era compartir un encuentro sencillo con las personas más importantes de su vida, dejando de lado las grandes producciones que suelen caracterizar a las bodas de las celebridades.

La organización del evento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien participó en los preparativos de la celebración.

Entre los invitados que llegaron a la casona estuvieron Peter Lanzani, Mery del Cerro, Cande Vetrano, Dillom y Justina Bustos. También estuvo presente Majo Riera, madre de la cantante, quien acompañó a su hija durante la jornada.

El casamiento reunió así a distintas figuras del mundo de la música, la actuación y el espectáculo argentino.

De rechazar el matrimonio a dar el sí

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la boda fue el cambio de postura de Lali respecto al matrimonio.

Durante años, la cantante había manifestado públicamente que no tenía intenciones de casarse y que prefería destinar su dinero a otras experiencias antes que organizar una fiesta de bodas.

Sin embargo, su relación con Rosemblat modificó aquella perspectiva. Incluso, durante uno de sus últimos conciertos en River Plate, sorprendió al público al anunciar entre risas: "Me caso, taradas".

La frase generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia y comenzaron a especular sobre los detalles del evento.

La historia de amor entre ambos comenzó a fines de 2023. Después de algunos intercambios en redes sociales, coincidieron en un encuentro con amigos y comenzaron a conocerse.

En febrero de 2024 hicieron pública su relación y, con el paso del tiempo, comenzaron a compartir distintos momentos de su vida cotidiana.

En enero de 2026 anunciaron su compromiso, dando inicio a los preparativos de una boda que finalmente se concretó este sábado.

La primera imagen de los recién casados

Aunque la pareja intentó mantener bajo reserva varios detalles de la ceremonia, las primeras fotografías comenzaron a difundirse una vez concretado el casamiento.

Las imágenes permitieron ver a Lali y Pedro durante la celebración y confirmaron que el evento se realizó en un ambiente íntimo, tal como habían anticipado.

Con la boda celebrada en San Telmo, la cantante y el conductor iniciaron una nueva etapa de su relación, después de casi tres años juntos.

El casamiento se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo argentino durante este sábado.