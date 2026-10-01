Lali Espósito volvió a compartir imágenes de lo que dejó su último show en River y, entre fotos del recital, los ensayos y el backstage, mostró una sorpresa íntima que Pedro Rosemblat le preparó después de la presentación.

En la publicación, la cantante aparece acostada mientras frente a ella hay una bandeja con milanesas a la napolitana y papas fritas. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue una nota que Rosemblat dejó junto a la comida.

“Esto es lo que más te excita. Napo con fritas. Te amo”, escribió el conductor, en un mensaje con tono cómplice y una referencia a una de las canciones de Lali.

Los gestos de Pedro Rosemblat. (Fuente: Instagram/lali)

El apoyo de Pedro Rosemblat a Lali tras su show

Rosemblat estuvo presente en el recital que la artista dio el 26 de septiembre en River, donde cerró en Buenos Aires la gira de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama. Después del concierto, también le dedicó un mensaje público en sus redes sociales.

“Te amo y te admiro, enana faquera”, escribió, antes de destacar el despliegue de Lali sobre el escenario y el nivel de detalle con el que prepara sus presentaciones.

La publicación de la cantante sumó así una postal más de la relación que ambos mantienen y que, en los últimos meses, también quedó en el centro de la atención por sus planes de casamiento.

Qué se sabe del casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Rosemblat confirmó recientemente algunos detalles sobre la futura boda con la cantante. Entre otras cosas, aseguró que habrá ceremonia civil y anticipó que la celebración será más íntima de lo que trascendió inicialmente.

El conductor también negó que estén planeando una fiesta con 300 invitados o una fuerte presencia de dirigentes políticos. Además, dejó en claro que tanto él como Lali intentarán preservar la intimidad del evento.