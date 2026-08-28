Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la atención a pocos meses de casarse con Pedro Rosemblat. La cantante viajó a Río de Janeiro junto a un grupo de amigas y una serie de imágenes publicadas en redes sociales alimentó las versiones de que habría celebrado su despedida de soltera.

Las primeras pistas aparecieron a partir de una historia compartida por Mery del Cerro, una de las amigas cercanas de la artista. La modelo publicó una imagen durante un almuerzo en un hotel ubicado en Leblon y un pequeño detalle llamó la atención de los seguidores.

En uno de los extremos de la fotografía podía verse una mano con un anillo de compromiso y accesorios similares a los que suele utilizar Lali. Los fanáticos rápidamente asociaron la imagen con la cantante y comenzaron las especulaciones sobre el motivo del viaje.

Sin embargo, horas más tarde apareció una pista todavía más contundente. Lali fue reconocida por seguidores mientras recorría las calles de Río de Janeiro y accedió a fotografiarse con ellos.

En esas imágenes lucía unos particulares anteojos blancos que llevaban escrita la palabra “BRIDE”, que significa “novia” en inglés. El accesorio terminó de disparar las versiones sobre una posible despedida de soltera.

Una noche de festejo en Río de Janeiro

Según trascendió, una de las salidas del grupo tuvo como escenario Pink Flamingo, un reconocido bar y boliche ubicado en Copacabana. El establecimiento es conocido por su propuesta vinculada con la música pop, la diversidad y los espectáculos de drag queens.

La escapada se produjo durante una pausa en la intensa agenda profesional de la cantante. Lali se encuentra a un mes de presentarse nuevamente en el estadio de River Plate, donde tiene previsto brindar el 26 de septiembre su tercer show en el Monumental.

El viaje también tuvo un detalle especial: Brasil ocupa un lugar importante en la historia de amor de Lali y Pedro Rosemblat. Fue durante unas vacaciones en ese país cuando el conductor le propuso matrimonio.

La pareja hizo público su compromiso en enero de 2026. En aquella oportunidad, Lali publicó diferentes imágenes junto a Rosemblat y mostró su anillo acompañando las postales con una breve frase: “Nos casamos”.

Hasta el momento, ni Lali ni sus amigas confirmaron públicamente que el viaje haya sido organizado específicamente como una despedida de soltera. Sin embargo, las imágenes, el viaje entre amigas y, especialmente, los anteojos de “BRIDE” fueron suficientes para encender las especulaciones a pocos meses del esperado casamiento.