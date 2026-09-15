Lamine Yamal habló sobre su presente y no dudó en colocarse entre los principales futbolistas del mundo. El delantero del Barcelona destacó los títulos que consiguió con el club y la Selección de España a los 19 años y aseguró que las grandes leyendas no habían logrado tanto al comienzo de sus carreras.

El español fue consultado sobre figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, además de Pelé. “Creo que nunca tan pronto se había ganado tanto”, afirmó al referirse a su recorrido y a los títulos obtenidos.

La comparación con las grandes figuras

Yamal reconoció la dimensión de las estrellas que lo precedieron, aunque remarcó que considera particular su propio inicio de carrera. También mencionó a Pelé, quien había conseguido numerosos títulos a una edad temprana.

El futbolista del Barcelona sostuvo además que todavía tiene mucho camino por recorrer. “La gente piensa que porque haya ganado me voy a relajar, pero sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, afirmó.

Yamal eligió a Mbappé

El delantero también se refirió a quiénes considera los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad. En ese listado se incluyó junto a Kylian Mbappé, la figura del Real Madrid.

“Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo”, sostuvo Yamal, quien además aseguró que considera que merece quedarse con el Balón de Oro por lo realizado durante la temporada.

El español atraviesa así una etapa en la que busca consolidarse entre las grandes figuras del fútbol mundial. Sus declaraciones volvieron a poner en escena su ambición y la comparación inevitable con los nombres históricos que marcaron el deporte.