Lando Norris apuntó duramente contra Franco Colapinto después del choque que dejó al piloto de McLaren y a los dos Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. Tras abandonar la carrera, el británico reclamó que la FIA sea más estricta y llegue a aplicar suspensiones por maniobras como la que protagonizó el argentino.

El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante el relanzamiento de la carrera después de la salida del Safety Car. Colapinto intentó avanzar desde la décima posición, pero bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine.

El auto del argentino impactó contra el Alpine de Pierre Gasly. El golpe hizo que el francés perdiera el control y terminara chocando contra el McLaren de Norris, que quedó fuera de competencia junto con los dos pilotos de Alpine.

El pedido de Norris a la FIA

Después del abandono, Norris cuestionó la maniobra y planteó que este tipo de incidentes deberían tener consecuencias más severas.

“Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”, afirmó el piloto de McLaren. También calificó la maniobra como una imprudencia y sostuvo que el incidente generó un costo importante para su equipo por los daños en el auto.

El británico fue más allá y consideró que una maniobra de esas características no debería quedar solamente en una penalización durante la carrera. Su planteo se produjo inmediatamente después de quedar fuera de un Gran Premio en el que buscaba sumar puntos.

La dirección de carrera sancionó a Colapinto con 10 segundos por el incidente. Como el argentino tampoco pudo completar la competencia, esa penalización tendrá consecuencias en la próxima fecha, de acuerdo con el reglamento aplicado al piloto que abandona.

Colapinto reconoció el error

El argentino, por su parte, asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a Gasly, Norris y al equipo Alpine.

“Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control”, explicó Colapinto después de la carrera. También reconoció que no tenía mucho más para agregar y volvió a disculparse por las consecuencias del choque.

La situación generó además distintas lecturas dentro del paddock. Max Verstappen consideró que una suspensión sería una medida excesiva y señaló que, a su entender, no hubo intención en la maniobra. “Una suspensión de una carrera me parece demasiado”, sostuvo el piloto de Red Bull.