San Juan dio un nuevo paso en la formación tecnológica al lanzar una red de Centros Tecnológicos que funcionarán en los principales departamentos mineros de la provincia. La iniciativa, impulsada de manera conjunta por los ministerios de Minería, Educación y Producción, apunta a fortalecer las capacidades digitales y acercar oportunidades de capacitación a jóvenes del interior sanjuanino.

El programa comenzará formalmente el próximo 4 de julio y tendrá como escenario las Aulas Híbridas ubicadas en Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y forman parte de una estrategia orientada a vincular la educación tecnológica con las necesidades productivas de la provincia.

En esta primera etapa, la propuesta estará enfocada en talleres de robótica destinados a niños y adolescentes de entre 9 y 18 años. Las actividades se desarrollarán durante tres meses y estarán organizadas en dos grupos etarios: uno para participantes de 9 a 11 años y otro para jóvenes de entre 12 y 18 años.

Las clases se dictarán todos los sábados en las aulas híbridas de cada departamento. El grupo de menor edad cursará de 9.30 a 11 horas, mientras que el segundo grupo lo hará de 11 a 12.30. El objetivo es brindar una formación progresiva que permita incorporar conocimientos vinculados a programación, automatización y desarrollo de proyectos tecnológicos.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la iniciativa representa una evolución de la experiencia desarrollada durante el programa Verano Tech. En esta nueva etapa se profundizarán contenidos y se ofrecerá un seguimiento más continuo, permitiendo que los participantes avancen en habilidades concretas y aplicadas.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su vinculación con la realidad productiva de San Juan. Los contenidos fueron diseñados teniendo en cuenta sectores estratégicos como la minería, la energía y la agroindustria, actividades que demandan cada vez más perfiles técnicos y conocimientos relacionados con la transformación digital.

Las autoridades consideran que fomentar estas capacidades desde edades tempranas contribuirá a generar nuevas oportunidades laborales y a preparar a las futuras generaciones para los desafíos de una economía cada vez más basada en el conocimiento y la innovación.

Formularios de inscripción