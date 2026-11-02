Argentina incorporará una nueva herramienta para facilitar la detección temprana del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se trata de OraQuick, el primer autotest de VIH de venta libre que utiliza una muestra de fluido oral, sin necesidad de agujas ni extracciones de sangre. El dispositivo fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y permitirá realizar la prueba desde el hogar, con resultados que pueden conocerse a partir de los 20 minutos.

La innovación es impulsada en el país por Laboratorios Richmond y busca ampliar las posibilidades de acceso al testeo, especialmente entre aquellas personas que, por diferentes motivos, postergan la realización de estudios médicos.

El producto estará disponible en farmacias y mediante la plataforma de comercio electrónico MiTest, con un precio estimado de $27.500, aunque el valor final podría variar según el lugar de compra.

Cómo funciona el nuevo autotest de VIH

El procedimiento es sencillo y puede realizarse sin asistencia de profesionales de la salud. La persona debe pasar un hisopo por las encías para recoger una muestra de fluido oral y luego colocarlo dentro de un recipiente que contiene una solución reveladora.

La Anmat aprobó la venta libre de la prueba tras un estudio clínico desarrollado por la Fundación Huésped.

Después de completar estos pasos, se debe esperar entre 20 y 40 minutos para conocer el resultado.

El dispositivo está diseñado para detectar anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2, los dos tipos principales del virus. Según los datos proporcionados por su fabricante, OraSure Technologies, alcanza niveles de sensibilidad y especificidad superiores al 99% cuando se utiliza correctamente.

Sin embargo, los especialistas aclaran que se trata de una prueba inicial de detección y no de un diagnóstico definitivo.

Qué hacer si el resultado es positivo

La infectóloga Florencia Cahn, integrante de Fundación Huésped, explicó que cualquier resultado reactivo debe confirmarse posteriormente mediante un análisis de sangre en un centro de salud.

Por otra parte, un resultado negativo tampoco descarta completamente la infección si la exposición al virus ocurrió recientemente. Esto se debe al denominado período de ventana, durante el cual el organismo todavía puede no haber desarrollado una cantidad detectable de anticuerpos.

En el caso de este dispositivo, una respuesta no reactiva se considera concluyente cuando transcurrieron al menos tres meses desde la última posible exposición, siempre que no hayan existido nuevas situaciones de riesgo.

Los profesionales remarcan que el autotest no reemplaza la consulta médica ni los estudios convencionales, sino que representa una alternativa complementaria para fomentar la detección temprana.

La importancia de detectar el VIH a tiempo

La incorporación de esta tecnología cobra especial relevancia frente a las estadísticas sanitarias nacionales. En Argentina viven aproximadamente 140.000 personas con VIH y cada año se registran alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos.

Uno de los datos más preocupantes es que el 49% de los diagnósticos se realiza de manera tardía, cuando la infección ya produjo algún grado de compromiso inmunológico.

Esta situación puede retrasar el inicio de los tratamientos y aumentar el riesgo de complicaciones.

Actualmente existen terapias antirretrovirales que permiten controlar el virus y mantener una buena calidad de vida. Además, cuando una persona logra mantener una carga viral indetectable mediante el tratamiento, no transmite el VIH por vía sexual, principio conocido como Indetectable = Intransmisible.

En este contexto, facilitar el acceso a las pruebas representa una estrategia fundamental para reducir los diagnósticos tardíos y promover el inicio oportuno del tratamiento.

Una nueva alternativa para el diagnóstico en Argentina

El dispositivo ya se comercializa en más de 50 países y recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2012.

Para su aprobación en Argentina, atravesó un estudio clínico realizado con la participación de Fundación Huésped y posteriormente obtuvo la autorización de la Anmat.

Si bien el nuevo autotest podrá adquirirse de manera particular, en Argentina las pruebas convencionales de VIH continúan siendo gratuitas y confidenciales en hospitales y centros públicos de salud.

La incorporación de OraQuick busca ampliar las opciones disponibles, reducir las barreras de acceso al diagnóstico y promover que más personas conozcan su estado serológico.