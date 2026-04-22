En una apuesta por fortalecer los conocimientos económicos dentro de las aulas, el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, pone en marcha este miércoles 22 de abril la etapa 2026 del programa de alfabetización financiera “Cuentas Claras”.

La iniciativa, que ya cuenta con un fuerte respaldo de la comunidad educativa, retoma sus actividades con el dictado de los módulos restantes para los 500 docentes que se inscribieron a finales del año pasado. El objetivo es claro: brindar herramientas prácticas para que los alumnos sanjuaninos aprendan a manejar su economía personal y comprendan el mundo financiero desde una mirada crítica.

El cronograma de formación

Las jornadas se desarrollarán principalmente de forma presencial en horario de 8:00 a 13:00, aunque el programa mantiene un formato bimodal para facilitar el alcance. El calendario previsto para completar la formación es el siguiente:

Miércoles 22 de abril: Módulo 2

Miércoles 29 de abril: Módulo 3

Viernes 22 de mayo: Módulo 5

Miércoles 27 de mayo: Módulo 6

Miércoles 10 de junio: Módulo 4 (Cierre del programa)

Educación para la vida cotidiana

“Cuentas Claras” no es una capacitación aislada, sino que se inscribe dentro de los lineamientos del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. La idea central es que la economía deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta de gestión personal orientada a la vida diaria.

La formación está destinada a docentes de escuelas secundarias (orientadas, técnicas y artísticas), educación de jóvenes y adultos, capacitación laboral y nivel superior. Además, el programa cuenta con resolución ministerial y materiales pedagógicos elaborados en conjunto con la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo).

Impacto en el aula

Desde el Gobierno destacaron que este tipo de programas busca generar un impacto directo no solo en los estudiantes, sino también en la gestión de las finanzas personales de los propios docentes. A través del análisis de situaciones reales y el uso de herramientas digitales, se pretende que la educación financiera sea un pilar en la formación de los ciudadanos del futuro en San Juan.