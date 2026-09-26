La entrada de una casa no solo es uno de los primeros espacios que ven quienes llegan al hogar, sino que también ocupa un lugar importante dentro del Feng Shui. Esta filosofía sostiene que determinadas plantas pueden ayudar a filtrar las energías que ingresan y favorecer un ambiente más equilibrado.

Entre las especies recomendadas aparecen la lengua de suegra, la sansevieria hahnii y la zamioculca. A cada una se le atribuyen distintos significados vinculados con la protección, la purificación y la prosperidad. Se trata de asociaciones propias del Feng Shui y de creencias tradicionales, no de propiedades demostradas científicamente.

Lengua de suegra

La lengua de suegra, también conocida como espada de San Jorge o lengua de tigre, es una de las plantas más populares para colocar cerca del acceso de una vivienda.

Sus hojas son largas, firmes y puntiagudas. Según el Feng Shui, esa forma se relaciona simbólicamente con una barrera protectora frente a las llamadas malas energías.

Además de su significado dentro de esta tradición, es una especie que suele elegirse por su resistencia y por requerir relativamente pocos cuidados.

Sansevieria hahnii

La sansevieria hahnii pertenece al mismo grupo que la lengua de suegra, aunque presenta un tamaño más pequeño y una disposición diferente de sus hojas.

Por sus dimensiones, puede ser una alternativa para entradas con poco espacio o para colocar sobre muebles y repisas cercanas a la puerta.

Dentro del Feng Shui se la vincula con la protección y la purificación del ambiente. TN señala que su formato compacto permite incorporarla fácilmente a distintos sectores del hogar.

Zamioculca

La tercera especie es la zamioculca, también conocida como gema de Zanzíbar. Es una planta de hojas verdes y brillantes que se caracteriza por tolerar períodos con poco riego.

En el Feng Shui se la relaciona principalmente con la abundancia y la prosperidad. Por ese motivo es frecuente encontrarla en accesos de viviendas y comercios, donde se le atribuye un significado asociado al crecimiento económico.

Su bajo requerimiento de agua también la convierte en una alternativa para quienes buscan una planta decorativa que no demande demasiados cuidados.

Qué tener en cuenta al elegir una planta

Más allá de las creencias energéticas, mantener las plantas saludables es fundamental para que cumplan su función decorativa. Una planta marchita o descuidada puede deteriorar visualmente un espacio, por lo que es importante elegir especies que se adapten a las condiciones de luz, temperatura y espacio disponibles.

El Feng Shui también considera que las plantas deben mantenerse limpias y cuidadas para favorecer un ambiente agradable. Otras especies, como el jade, el potus, el bambú y el romero, también aparecen en distintas recomendaciones vinculadas con prosperidad, protección y armonía del hogar.

En definitiva, colocar una planta en la entrada puede ser tanto una decisión decorativa como una elección basada en el significado que cada persona le atribuye. En el caso del Feng Shui, la lengua de suegra, la sansevieria hahnii y la zamioculca son tres de las opciones asociadas con la protección y la buena energía.