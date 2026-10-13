Las billeteras virtuales ofrecen distintas alternativas para obtener rendimientos en pesos durante octubre de 2026. Según un relevamiento publicado por TN este martes 13 de octubre, las tasas nominales anuales (TNA) de las cinco opciones seleccionadas se ubican entre el 19% y el 22%, con diferencias en los topes de saldo y las condiciones de acceso.

El ranking incluye a Cocos, Naranja X, Personal Pay, Mercado Pago y Ualá. La rentabilidad depende de si se trata de una cuenta remunerada o de un fondo común de inversión (FCI), ya que en este último caso el rendimiento puede cambiar según el comportamiento de los activos.

Cocos ofrece la mayor tasa del ranking

Cocos encabeza la lista con una TNA estimada del 22% para su producto Cocos Rendimiento FCI. Con un capital de $1.000.000, la ganancia calculada para 30 días sería de aproximadamente $18.082.

El fondo informa un perfil de riesgo bajo y rescate inmediato. Sin embargo, al tratarse de una inversión, la tasa no está garantizada y puede variar.

Naranja X paga un 20% anual

La cuenta remunerada de Naranja X ofrece una TNA del 20%, con un límite de $1.000.000 remunerados. Para ese monto, el rendimiento estimado en 30 días alcanza los $16.438.

Los intereses se calculan sobre el saldo disponible y se acreditan diariamente, de acuerdo con las condiciones informadas para el producto.

Personal Pay y Mercado Pago tienen tasas variables

Personal Pay ofrece rendimientos a través del fondo común de inversión Delta Pesos, con una TNA estimada del 19,46%. Por cada millón de pesos, la ganancia aproximada en 30 días sería de $15.995.

En el caso de Mercado Pago, la tasa informada es del 19,1%, también mediante un fondo común de inversión. Con $1.000.000, el cálculo arroja unos $15.699 en 30 días. Como el rendimiento depende de la evolución del fondo, puede modificarse diariamente.

Ualá ofrece una tasa base del 19%

Ualá completa el listado con una tasa del 19% de TNA para saldos de entre $10.000 y $1.000.000, sin requisitos adicionales. Con ese rendimiento, un millón de pesos generaría aproximadamente $15.699 en 30 días.

La plataforma contempla tasas superiores para quienes cumplan determinadas condiciones de uso: puede llegar al 20% si se acumulan $50.000 en operaciones específicas durante el mes y al 24% si se alcanzan $500.000 en operaciones que habiliten el beneficio. El tope remunerado es de $1.000.000.

Cuánto se puede ganar con $1.000.000

De acuerdo con las estimaciones, los rendimientos aproximados para un período de 30 días son los siguientes:

Cocos: $18.082.

Naranja X: $16.438.

Personal Pay: $15.995.

Mercado Pago: $15.699.

Ualá: $15.699 con la tasa base.

Los importes son estimaciones y no garantizan una ganancia efectiva. Antes de depositar dinero, es importante revisar la tasa vigente en la aplicación, los topes remunerados, los requisitos para acceder a bonificaciones y las condiciones de rescate.

Además, una tasa nominal anual no equivale a la rentabilidad real: para evaluar el resultado también hay que considerar la inflación y los cambios que pueda registrar el rendimiento durante el período.