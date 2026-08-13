Las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas se reorganizan en San Juan con la mirada puesta en 2027 y plantean que el movimiento obrero debe conseguir más lugares en las listas electorales. Desde la conducción nacional sostuvieron que la falta de legisladores provenientes del sindicalismo debilitó la capacidad de los trabajadores para incidir en decisiones tomadas en el Congreso.

“Es absolutamente necesario”, respondió Marcelo Pariente, secretario general nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, al ser consultado sobre si el sector sindical debería contar con mayor representación en las listas del próximo año.

En diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre San Juan 95.1, el dirigente fue más allá y relacionó esa menor presencia política con las leyes aprobadas durante los últimos años.

“Todas las decisiones que se tomaron en el Congreso de la Nación se tomaron porque muchas veces no tenemos nosotros la cantidad de representantes del movimiento obrero levantando la mano para defender a los trabajadores”, afirmó.

Luego aseguró: “Si nosotros hubiésemos tenido más diputados en el Congreso, esa ley no pasaba”.

El planteo llega en momentos en que las 62 avanzan con la normalización de su estructura en San Juan. Este jueves 13 de agosto, desde las 19.30, se realizará el acto de la Regional San Juan en el camping de la UOM, en Rawson.

Un armado político dentro del peronismo

Las 62 Organizaciones reúnen a sindicatos de extracción peronista y buscan recuperar en San Juan una estructura desde la cual participar directamente de la discusión política.

Pariente definió al espacio como el “brazo político del movimiento obrero” y señaló que el objetivo de la normalización provincial es ordenar a los gremios, generar debate y volver a darle presencia política al sindicalismo dentro del peronismo.

“Tenemos la posibilidad de poner de pie un sello histórico del movimiento obrero”, expresó durante la entrevista.

El dirigente también aclaró que la reorganización de las 62 no tiene como objetivo disputarle poder a la CGT. Explicó que buena parte de los sindicatos que forman parte del espacio también integran la central obrera y diferenció las funciones de ambas estructuras.

Según sostuvo, mientras en la CGT conviven las discusiones gremiales y políticas, las 62 pretenden concentrarse especialmente en la construcción política del movimiento obrero.

La unidad y el objetivo de 2027

Dentro de ese armado, uno de los principales objetivos será intervenir en la reorganización del peronismo sanjuanino de cara a las próximas elecciones.

“Vamos a trabajar por sobre todas las cosas por la unidad del peronismo”, aseguró Pariente.

La conducción nacional de las 62 pretende impulsar mesas de diálogo entre los distintos sectores y llegar a 2027 con una estructura fortalecida que pueda participar tanto de la discusión programática como de la conformación de las listas.

Pariente incluso explicitó el objetivo electoral provincial: “Vamos a generar las mesas de diálogo necesarias para que el año que viene lleguemos a esa unidad fortalecida para poder recuperar la provincia para el peronismo”.

De esta manera, la normalización que comenzará este jueves en San Juan no quedará limitada a una reorganización interna de los gremios. Las 62 buscan volver a convertirse en un actor de la discusión política provincial y, de cara a 2027, reclamar una mayor presencia de dirigentes sindicales en las listas y en los cuerpos legislativos.