Las 62 Organizaciones Peronistas se normalizan en San Juan

Las 62 Organizaciones Peronistas Regional San Juan tendrán este jueves su acto de normalización, con el objetivo de consolidar una estructura sindical que reúna a distintos gremios vinculados con el movimiento obrero y que tendrá una conducción formalmente reconocida en la provincia.

La actividad comenzará a las 18:30 y se desarrollará en el Camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicado sobre calle Frías Sur, antes de calle 5, en Villa Krause, Rawson. El encuentro fue denominado “Acto Normalizador Compañero Lorenzo Miguel”.

Durante la jornada, Martín Solazzo, dirigente de la UOM, asumirá formalmente como secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas en San Juan. La designación apunta a institucionalizar el espacio y establecer una conducción reconocida por los sindicatos que participan de la estructura.

Una estructura con 37 gremios

Según informaron desde la organización, actualmente son 37 los sindicatos que integran las 62 Organizaciones Peronistas en San Juan. La conformación incluye gremios de diferentes ramas de la actividad económica, industrial, comercial y de servicios.

Entre las organizaciones mencionadas aparecen la UOM, la Asociación Bancaria, Viales Nacionales, Ladrilleros, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), Plásticos, Químicos, Custodios, Automóvil Club Argentino, ATSA, Panaderos, Fleteros, Taxistas, UTEP, Gráficos, SOEME y el Sindicato de Trabajadores del Hielo, entre otros.

La amplitud de la representación sindical forma parte de la apuesta por darle mayor volumen al espacio dentro del peronismo provincial. La estructura reúne organizaciones con presencia en sectores productivos, servicios, transporte y actividades vinculadas al funcionamiento de la economía local.

Dentro del listado también aparece UTEP, que cuenta con inscripción primaria como sindicato, según lo informado por la organización.

Respaldo de la conducción nacional

El acto contará además con la presencia de integrantes de la conducción nacional de las 62 Organizaciones Peronistas. Estarán Marcelo Pariente, secretario general; Karina Moyano, secretaria adjunta; y Miguel Pedelhez, secretario del Interior.

La llegada de los dirigentes nacionales le dará al proceso de normalización una dimensión que excede la organización interna de los gremios sanjuaninos. Su participación funcionará también como respaldo al nuevo esquema que se busca consolidar en la provincia.

La actividad reunirá en un mismo espacio a dirigentes sindicales y referentes vinculados al peronismo, en un escenario donde el movimiento justicialista busca recomponer su estructura y recuperar vínculos con las organizaciones que representan a los trabajadores.

Con la asunción de Solazzo y la participación de 37 gremios, Las 62 Organizaciones buscarán cerrar este jueves una etapa de reorganización y avanzar con una conducción formal dentro del mapa sindical y político de San Juan.