Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas volvieron a tener conducción formal en San Juan después de permanecer inactivas desde 2017 y lo hicieron con una fuerte presencia de dirigentes del Partido Justicialista. La normalización terminó con una lista única encabezada por Martín Solazzo, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero el objetivo de la nueva estructura va más allá de recuperar el funcionamiento gremial: busca volver a ocupar un lugar político dentro del peronismo provincial.

El proceso tomó impulso durante los últimos meses, después de la conformación de la Intersindical, donde distintos gremios expresaron sus diferencias con la actual conducción de la CGT. En paralelo, a nivel nacional, Hugo Moyano promovió la recuperación de Las 62 Organizaciones como espacio del movimiento obrero peronista. Ese escenario aceleró la reorganización en San Juan.

La normalización contó con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas Marcelo Pariente, secretario general nacional de Las 62, y permitió alcanzar un acuerdo entre los distintos sectores para presentar una lista única.

La nueva conducción de Las 62 Organizaciones busca darle al espacio un perfil que trascienda lo estrictamente gremial y vuelva a ocupar un lugar dentro de la estructura política del peronismo. En ese sentido, Martín Solazzo reivindicó la identidad histórica del sector y sostuvo: “Estas 62 Organizaciones nacen con toda la fuerza del general Perón, con todo el corazón de la compañera Evita, con toda la doctrina que ellos nos dejaron para que saquemos el peronismo adelante, para que volvamos a ser una gran provincia y para que volvamos a ser una gran nación”.

La estructura reúne a sindicatos de distintas actividades, entre ellos la UOM, Asociación Bancaria, Viales Nacionales, Ladrilleros, SATSAID, Plásticos, Químicos, Custodios, Automóvil Club Argentino, ATSA, Panaderos, Fleteros, Taxistas, UTEP, Gráficos, SOEME y Trabajadores del Hielo.

Las 62 quieren disputar espacios en 2027

La recuperación de Las 62 tiene un objetivo político concreto: volver a funcionar como brazo político del movimiento obrero dentro del justicialismo sanjuanino. Por eso, la nueva conducción no pretende limitarse a representar demandas sindicales, sino participar en las discusiones internas del PJ de cara a las elecciones de 2027.

En ese escenario, el sindicalismo peronista buscará recuperar representación institucional propia. La intención es acompañar al partido, pero también reclamar lugares en las listas legislativas y disputar espacios de decisión que durante los últimos años estuvieron concentrados principalmente en la estructura de la CGT.

La normalización, por lo tanto, se produce en medio de un reacomodamiento más amplio del peronismo sanjuanino. Las 62 vuelven a tener una conducción justo cuando distintos sectores del PJ comienzan a discutir cómo ordenar la estructura partidaria y qué lugar tendrá cada espacio rumbo al próximo proceso electoral.

Fuerte presencia del PJ en el acto

La dimensión política quedó reflejada en la cantidad de dirigentes justicialistas que participaron de la actividad. Entre los principales referentes estuvieron el presidente del PJ y diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano; el diputado nacional Jorge Chica; el intendente de Pocito Fabián Aballay; la vicepresidenta del PJ, Graciela Seva; el dirigente giojista Mario Herrero, Leo Gioja y Agostina Testa

También participaron Raúl Tello; Maximiliano Alessi y Vanina Andino, concejales de Rawson; Fernanda Paredes y Sonia Ferreyra, diputadas; Miguel Vega, diputado por Jáchal; David Domínguez, de Ullum; José Castro, de Angaco; Romina Rosas intendenta de Caucete, Romina Albarracín, concejal de Rivadavia; Analía Becerra, intendenta de San Martín; y Beatriz Muñoz, presidenta de la Junta de Desamparados, entre otros dirigentes.

La presencia de referentes de distintas líneas internas le dio al acto una lectura que excedió lo gremial y mostró que la nueva conducción de Las 62 pretende instalarse dentro de la discusión política del peronismo provincial.

Uñac y Andino enviaron salutaciones

Entre las ausencias se encontraron el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quienes no participaron del acto pero enviaron cartas de felicitación a las nuevas autoridades.

También estuvieron ausentes José Luis Gioja, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pese a que la actividad se realizó en el camping de la UOM ubicado en ese departamento, y la dirigente de Chimbas Daniela Rodríguez. Ninguno de ellos participó del encuentro ni envió una salutación.

Con Solazzo al frente y una lista acordada entre distintos gremios, Las 62 Organizaciones recuperaron su estructura formal en San Juan y ahora buscarán convertir esa normalización sindical en mayor peso político dentro del PJ de cara a 2027.