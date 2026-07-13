Las 62 Organizaciones Peronistas comenzaron su proceso de reorganización en San Juan con el respaldo de sindicatos que mantienen diferencias con la conducción de la CGT local. El objetivo es que durante agosto quede conformada la nueva mesa directiva, en una movida que profundiza la interna sindical y abre una nueva disputa por la representación política del movimiento obrero dentro del Partido Justicialista.

La futura conducción estará integrada por dirigentes de gremios que hoy mantienen una relación distante con la regional de la CGT que conduce Eduardo Cabello. Entre los nombres que aparecen para ocupar los principales cargos figuran Rolando Manzanelli, del Sindicato de los Plásticos; Mario Quinteros, del Satsaid; Martín Solazzo, de la UOM; además de representantes del Sindicato de Químicos y de ATSA, este último perteneciente a la CTA, aunque con posibilidades de incorporarse a la estructura de Las 62 como organización sindical.

El rearmado comenzó a tomar forma luego de la creación de la Intersindical, espacio donde distintos gremios expresaron su malestar con la actual conducción cegetista. Ese escenario coincidió con el impulso que Hugo Moyano dio a la reactivación de Las 62 Organizaciones a nivel nacional, una decisión que aceleró el proceso de reorganización en San Juan.

Con buena parte de los acuerdos internos ya encaminados, el nuevo espacio no limitará su actuación al plano gremial. La intención es volver a posicionar a Las 62 como el brazo político del movimiento obrero dentro del peronismo provincial y participar activamente en la definición de candidaturas para las próximas elecciones.

En ese esquema, los dirigentes sindicales no solo buscarán acompañar al Partido Justicialista, sino también reclamar lugares en las listas legislativas. El objetivo es recuperar representación institucional propia y disputar espacios de decisión que durante los últimos años estuvieron concentrados en la CGT.

La reorganización marca así un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo sindical en San Juan. Mientras la CGT avanza hacia la renovación de autoridades con Eduardo Cabello como principal candidato a continuar al frente de la central obrera, Las 62 comienza a consolidarse como un espacio alternativo integrado por gremios críticos de esa conducción.

La aparición de esta estructura también modifica el escenario político del peronismo sanjuanino. Además de buscar mayor visibilidad como representación de los trabajadores, Las 62 pretende transformarse en un actor con peso propio en las negociaciones electorales y en la distribución de espacios de poder, un terreno que históricamente estuvo reservado para la CGT.