Las acciones de Nvidia subieron un 31,48% este lunes 23 de noviembre en Wall Street después de que Jensen Huang recuperara la conducción de la empresa que cofundó. Cada acción pasó de US$125,53 a US$165,05. La fabricante de chips recuperó así cerca de US$1 billón en valor de mercado en una sola jornada.

El salto dejó la capitalización bursátil de Nvidia en torno a los US$4 billones. En apenas una rueda, la acción recuperó casi todo lo que había perdido desde el cierre del 12 de noviembre, el día en que renunció Huang. Su máximo de octubre todavía quedaba a más de US$78 de distancia.

Qué recuperó Nvidia en una sola rueda

El viernes 20, las acciones habían caído un 14% y llegaron a negociarse a US$124,50, su precio más bajo en un año. Este lunes, tras el anuncio del directorio, superaron por momentos los US$170. Aunque cedieron parte de esa suba antes del cierre, terminaron US$39,52 por encima de la última cotización del viernes.

Para medir el alcance del rebote hay dos precios de referencia. El primero son los US$166,19 que valía la acción al cierre del día de la renuncia de Huang. Once días después, con el ejecutivo de vuelta, quedó a solo US$1,14 de aquel valor.

El segundo es el récord de US$243,37 que Nvidia alcanzó el 6 de octubre. Quien compró una acción ese día al precio máximo todavía tenía, al cierre de este lunes, una pérdida del 32,2%. El repunte también se sintió en el Nasdaq Composite, el índice con fuerte presencia de empresas tecnológicas, que ganó un 6,5% en la jornada.

La decisión del directorio que impulsó el rebote

Huang llevaba 33 años al frente de Nvidia cuando presentó su renuncia. Días antes, el directorio había abierto una investigación independiente tras conocerse versiones de que el ejecutivo había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. Durante su ausencia, la directora financiera, Colette Kress, quedó a cargo de la compañía.

Este lunes, Nvidia comunicó que sus directores votaron por unanimidad para restituirlo como presidente de la empresa, director ejecutivo y miembro del directorio. Según la compañía, la decisión llegó después de varias reuniones con Huang y consultas a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Harvey Jones seguirá como presidente del directorio.

La investigación interna continuará en manos de directores independientes. Nvidia también anunció que buscará un responsable de supervisar el cumplimiento de las normas en toda la compañía y que seguirá colaborando con las autoridades que examinan sus operaciones.

Las ventas récord que no habían frenado la caída

Seis días antes del rebote, Nvidia había presentado los resultados del trimestre terminado el 25 de octubre. Facturó US$115.800 millones, un 103% más que un año antes. De ese total, US$107.600 millones provinieron del negocio de centros de datos, que concentra la demanda de sus chips para inteligencia artificial.

El 17 de noviembre, día de la presentación del balance, la acción cerró a US$155,46. Para el viernes había perdido casi US$30 pese a que la empresa había más que duplicado sus ingresos. Con los US$165,05 de este lunes, terminó US$9,59 por encima del valor que tenía cuando se conocieron las ventas récord.