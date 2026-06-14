El Mundial de 2026 no solo será el más grande de la historia en cantidad de equipos y partidos, sino también el escenario de un fenómeno económico sin precedentes: el volumen de apuestas podría superar los 60.000 millones de dólares, según estimaciones de MarketWatch. La cifra marca un salto significativo frente a los más de 35.000 millones registrados durante Qatar 2022.

El crecimiento se explica por varios factores. Por un lado, la ampliación del torneo genera más partidos y, por lo tanto, más oportunidades de apostar. Por otro, el auge global de las apuestas deportivas se combina con una nueva herramienta que gana protagonismo: la inteligencia artificial aplicada a la predicción de resultados.

En este contexto, modelos de IA comenzaron a captar la atención de apostadores al ofrecer pronósticos que no siempre coinciden con la lógica histórica. Algunos sistemas, como Gemini de Google, proyectan incluso campeones inéditos, como Países Bajos, lo que alimenta el interés y diversifica las apuestas más allá de las potencias tradicionales.

La IA no se limita a repetir tendencias del pasado. Sus predicciones combinan variables como rendimiento reciente, solidez defensiva, profundidad del plantel y calendario. Este enfoque permite detectar selecciones competitivas que, sin haber sido campeonas, podrían tener chances reales de avanzar lejos en el torneo.

Otros análisis también destacan a equipos como Portugal y Marruecos. En el primer caso, el foco está puesto en la calidad colectiva del plantel más allá de la figura de Cristiano Ronaldo. En el segundo, en la capacidad demostrada para competir ante potencias, como ya ocurrió en Qatar 2022.

Sin embargo, a pesar del impacto de estas proyecciones, el comportamiento del mercado muestra una tendencia más conservadora. Las principales plataformas de apuestas concentran el mayor volumen de dinero en selecciones tradicionales como España y Francia, reflejando la confianza en equipos con experiencia en instancias decisivas.

La explicación es simple: aunque la IA puede identificar oportunidades y posibles sorpresas, la historia indica que ganar un Mundial es un proceso largo y exigente, que requiere sostener rendimiento durante semanas y superar múltiples eliminatorias de alta presión. Por eso, los campeones inesperados siguen siendo excepcionales.

En paralelo, el crecimiento del mercado abre interrogantes sociales. Un informe reciente advierte que el auge de las apuestas deportivas podría estar afectando la economía de los hogares. Según un estudio de 2025, uno de cada cuatro apostadores dejó de pagar gastos esenciales debido al juego, mientras que un tercio reconoce tener deudas vinculadas a esta actividad.

Además, investigaciones académicas detectaron una relación entre el aumento de las apuestas y la falta de alimentos suficientes en algunos hogares, un dato que enciende señales de alerta en un contexto de expansión global del sector.

Así, el Mundial 2026 se perfila no solo como un evento deportivo de escala histórica, sino también como un punto de inflexión en la relación entre tecnología, apuestas y comportamiento social. La inteligencia artificial potencia el entusiasmo y multiplica las opciones, pero también contribuye a un fenómeno económico que alcanza cifras récord y plantea nuevos desafíos.