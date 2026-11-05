Las cámaras revelaron cómo murió el detenido en la Comisaría 13

La muerte de un detenido en el interior de la Comisaría 13 es investigada por la UFI de Delitos Especiales. El fiscal Francisco Nicolía confirmó que las cámaras de seguridad del establecimiento son una de las principales pruebas para reconstruir lo sucedido y señaló que, de acuerdo con las imágenes, el hombre se habría quitado la vida frente a otros tres internos.

El funcionario judicial explicó que tomaron conocimiento del fallecimiento el martes, alrededor de las 17, y que se trasladaron hasta la dependencia policial junto con personal de Criminalística, integrantes de la unidad fiscal y médicos. En el lugar realizaron las primeras pericias y recolectaron evidencias para establecer cómo ocurrió el episodio.

En declaraciones radiales, Nicolía precisó que el sector de calabozos cuenta con una cámara que registra las distintas celdas pequeñas que forman parte del espacio. Según indicó, gran parte de la secuencia quedó filmada y ese material resulta fundamental para determinar si existió alguna intervención de terceros.

Respecto de las circunstancias previas al fallecimiento, el fiscal detalló que el hombre compartía el calabozo con otros tres detenidos. Sin embargo, los internos se encontraban juntos en una de las pequeñas celdas, mientras que la víctima aparentemente había manifestado su intención de permanecer sola.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes y los testimonios recogidos, los tres detenidos estaban jugando a las cartas cuando uno de ellos advirtió la situación y dio aviso al personal policial. Los efectivos intentaron realizar maniobras de reanimación, pero no obtuvieron resultados positivos. Posteriormente solicitaron una ambulancia, cuyo personal constató el fallecimiento.

Uno de los puntos bajo análisis es el accionar del personal encargado de la custodia. Nicolía explicó que el calabocero permanece fuera del sector de celdas y que, por razones vinculadas con la intimidad de los internos, no observa permanentemente lo que sucede en su interior. No obstante, aclaró que las imágenes muestran que la intervención policial se produjo de manera inmediata una vez que recibieron el aviso.

El fiscal evitó anticipar conclusiones sobre eventuales responsabilidades del personal de la dependencia y sostuvo que esa posibilidad será evaluada durante el avance de la investigación. También aclaró que, hasta el momento, no se observa la intervención de terceras personas en el hecho.

Por ahora, la causa está caratulada como una actuación investigativa por muerte dudosa o fallecimiento. La Fiscalía aguarda el resultado de la autopsia, una pericia considerada fundamental para completar la reconstrucción de los hechos y establecer las circunstancias precisas de la muerte.