La humedad excesiva dentro de una vivienda puede generar sensación de encierro y malos olores, especialmente en ambientes con poca ventilación. Para mejorar las condiciones del aire, algunas plantas de interior pueden convertirse en una alternativa natural que ayude a equilibrar el vapor de agua.

Entre las especies más recomendadas para ambientes húmedos aparecen el lirio de la paz, el helecho de Boston, la cinta o malamadre, la palma de bambú y las orquídeas.

Cada una tiene características diferentes y requiere determinados cuidados para mantenerse saludable.

Lirio de la paz

El lirio de la paz se destaca por la capacidad de sus hojas para asimilar parte del vapor presente en el ambiente.

Es una buena opción para interiores con luz tenue o indirecta. En cuanto al riego, necesita una cantidad moderada de agua y es importante evitar que la tierra quede permanentemente encharcada.

Helecho de Boston

El helecho de Boston es otra alternativa para los espacios húmedos. Su abundante follaje utiliza constantemente la humedad ambiental para desarrollarse.

Puede ubicarse en baños con buena iluminación, siempre procurando que el sustrato conserve cierto grado de frescura.

Cinta o malamadre

La cinta, también conocida como malamadre, es una planta resistente y fácil de reproducir.

Tolera diferentes condiciones ambientales y puede ser una alternativa para espacios pequeños, donde ayuda a mejorar la sensación del aire y aporta vegetación sin requerir cuidados demasiado complejos.

Palma de bambú

La palma de bambú puede ser una buena elección para salones o dormitorios con poca ventilación.

Para desarrollarse correctamente necesita luz filtrada y sin exposición directa al sol. El riego debe realizarse de manera espaciada, dejando que el sustrato se seque entre una aplicación y otra.

Orquídeas

Las orquídeas también pueden adaptarse a ambientes con humedad relativa elevada. Al tratarse de plantas epífitas, algunas variedades aprovechan la humedad del entorno para desarrollarse.

Además de ser una opción para espacios húmedos, aportan flores vistosas y duraderas, por lo que también funcionan como elemento decorativo dentro del hogar.

Las plantas no reemplazan un deshumidificador

Aunque estas especies pueden contribuir a mejorar las condiciones ambientales, no deben considerarse una solución definitiva para los problemas graves de humedad.

Las plantas no reemplazan el trabajo de un deshumidificador eléctrico ni pueden solucionar inconvenientes estructurales como cañerías rotas, cimientos húmedos o filtraciones provocadas por la lluvia.

Ante este tipo de problemas, es necesario identificar y solucionar el origen de la humedad para evitar que continúe afectando la vivienda.