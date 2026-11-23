Las compras al exterior mediante servicios courier alcanzaron los US$1.064 millones en Argentina entre enero y octubre de 2026, un crecimiento del 53,2% frente al mismo período del año pasado. El avance de las importaciones puerta a puerta refleja un cambio en los hábitos de consumo, impulsado por la posibilidad de adquirir productos en plataformas internacionales y recibirlos directamente en el domicilio.

Los datos surgen de un informe de la consultora Analytica, elaborado a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El monto acumulado en los primeros diez meses ya supera en US$170 millones todo lo registrado durante 2025, cuando las compras mediante este sistema sumaron US$894 millones.

Solo en octubre ingresaron productos por US$104 millones, un incremento interanual del 12,2%. Aunque la cifra quedó ligeramente por debajo de los US$105 millones de septiembre, fue el octavo mes consecutivo en que las importaciones por courier superaron los US$100 millones.

Las compras al exterior crecen mientras caen otras importaciones

El crecimiento de los envíos internacionales contrasta con el comportamiento de las importaciones tradicionales de bienes de consumo durables y semidurables, que registraron una caída interanual del 19,4% durante octubre.

Según Analytica, por cada US$100 de estos productos que ingresaron mediante canales comerciales tradicionales, otros US$25 llegaron a través del sistema courier. Un año atrás, esa relación era de US$18.

Las plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein y Temu, forman parte de este nuevo escenario de consumo. Sin embargo, las estadísticas difundidas no permiten determinar cuánto del total corresponde específicamente a cada empresa.

Si la tendencia continúa durante noviembre y diciembre, la consultora proyecta que las compras por esta modalidad podrían superar los US$1.250 millones al finalizar 2026.

Qué requisitos deben cumplir las compras por courier

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece que los pequeños envíos destinados al consumo personal pueden tener un valor máximo de US$3.000 y un peso de hasta 50 kilos por paquete.

Los compradores pueden adquirir hasta tres unidades de una misma especie y utilizar este régimen de pequeños envíos hasta cinco veces por año calendario.

Además, las compras de hasta US$400 de valor FOB están exentas de derechos de importación y tasa de estadística, aunque deben pagar IVA y, cuando corresponda, impuestos internos. Si se supera ese monto, se aplican los tributos correspondientes sobre el excedente.

Estas condiciones buscan facilitar las compras internacionales para uso personal, sin habilitar la comercialización de los productos ingresados bajo el régimen de pequeños envíos.

El impacto de las importaciones en los comercios de San Juan

El fenómeno también tiene su correlato en San Juan, donde los comerciantes enfrentan una mayor competencia de productos importados, especialmente en rubros como indumentaria, calzado y artículos de bazar.

Marcelo Quiroga, referente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, había señalado que la incorporación de mercadería extranjera ganó participación en el mercado provincial, impulsada por consumidores que buscan precios más accesibles.

La transformación también alcanza a los propios comerciantes sanjuaninos. Según un relevamiento publicado por Tiempo de San Juan, empresarios locales comenzaron a importar productos directamente desde China para abastecer sus negocios y competir con las grandes tiendas de artículos importados.

Aunque estas operaciones comerciales utilizan mecanismos distintos de las compras personales por courier, ambas tendencias muestran cómo la mercadería extranjera gana presencia en el consumo argentino.

Para los negocios tradicionales, el desafío pasa por mantener precios competitivos frente a las plataformas internacionales y los nuevos comercios importadores. Para los consumidores, en cambio, crecen las alternativas para comparar precios, aunque también deben considerar los impuestos, los costos de envío y los plazos de entrega.