Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, una votación que definirá el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso. Los comicios representan una evaluación política de los primeros dos años de la segunda presidencia de Donald Trump y pueden modificar su capacidad para avanzar con la agenda de Gobierno.

En esta jornada se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. También se eligen gobernadores en 36 estados, además de autoridades legislativas estatales y funcionarios locales.

La disputa por el Congreso

La competencia central enfrenta al Partido Republicano, que actualmente controla ambas cámaras, con el Partido Demócrata, que busca recuperar representación. Una victoria opositora en una o en las dos cámaras podría limitar las iniciativas de Trump, bloquear proyectos y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su administración.

Los nuevos representantes y senadores asumirán sus funciones en enero de 2027. Por eso, el resultado determinará las condiciones políticas en las que el mandatario estadounidense deberá transitar la segunda mitad de su mandato.

El impacto en la Argentina

La elección también tiene repercusiones fuera de Estados Unidos, entre ellas para la Argentina, debido al vínculo político y económico que el presidente Javier Milei construyó con Trump. Los mercados siguen de cerca el resultado por su posible influencia en las decisiones económicas y financieras de la administración estadounidense.

La votación no define la continuidad de Trump en la Casa Blanca, pero sí el respaldo parlamentario con el que contará durante los próximos dos años. El resultado permitirá conocer si los republicanos mantienen el control del Congreso o si los demócratas consiguen modificar la relación de fuerzas en Washington.