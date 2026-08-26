"Nos hemos quedado con lo puesto", así comenzó el desgarrador relato de un padre de familia con la voz quebrada y sin fuerzas por la impotencia al ver que perdió lo poco que poseía. El saldo de los incendios en Pocito, amplificados por el Viento Zonda fue devastador para unas 60 familias ubicadas en la zona comprendida por Calle Alfonso XIII, entre Calle 11 y 12.

Lejos de ser solo cifras materiales, el desastre se traduce en el dolor y la desesperación de vecinos que, en cuestión de minutos, perdieron el esfuerzo de toda una vida. "Momento inexplicable, no hay palabras ni consuelo para describir lo que estamos viviendo", relató con angustia una de las vecinas afectadas, sintetizando el sentir general de las familias que quedaron literalmente en la calle.

Los testimonios recolectados en la zona por DIARIO HUARPE, que estuvo presente, exponen la velocidad con la que se propagaron las llamas y revelan además, una realidad desgarradora.

"Lo único que alcanzamos a ver es el fuego que venía desde la finca; cuando se prendieron unas palmeras y agarró el sauce del vecino, en un segundo las ráfagas alcanzaron la casa", relató otra damnificada que logró escapar con lo puesto, una mochila, su hijo menor y su madre de 59 años —quien es diabética y perdió su medicación— a puro empujón porque no quería salir. Otro vecino, que habita el lugar desde hace 24 años, sumó un profundo dolor personal: "Hace un año, el 4 de agosto, perdí a un hijo, y ahora hemos perdido toda la casa que hemos luchado sol a sol para poder hacerla, para poder vivir bien. En dos minutos se quemó todo".

La magnitud del desastre arrasó con 18 viviendas enteras, emprendimientos familiares y animales. "Teníamos un kiosquito, perdimos freezer, heladera, todo lo que se tiene. Quedamos empeñados hasta el jopo", lamentó otro afectado, quien además advirtió sobre la gravedad de las heridas sufridas en la comunidad: "A un vecino se le quemó la niñita que está internada y el padre tiene el 30% de las manos quemadas porque los agarró adentro. Agradecemos que estamos vivos, las cosas materiales se pueden recuperar".

Ante la pérdida absoluta de documentación, calzados, ropa y elementos básicos, las familias solicitan la solidaridad de la comunidad para poder reconstruir su día a día. Para quienes deseen colaborar con asistencia, donaciones o aportes para los damnificados que se quedaron sin nada, se habilitó un canal de contacto directo a través del número 2645124146.

La furia del viento Zonda en el departamento de Pocito dejó tras de sí un panorama desolador marcado por focos de incendio incontrolables que arrasaron con numerosas propiedades. Las consecuencias de este fenómeno climático no solo se traducen en cifras materiales, sino en el profundo drama humano que atraviesan las familias damnificadas.

Entre los bienes consumidos por las llamas se encuentran muebles, camas, mesas, heladeras, televisores, además de vehículos particulares como motos y bicicletas que formaban parte del sustento cotidiano de los vecinos. A esto se suma el drama de una joven que debió ser hospitalizada a causa de quemaduras sufridas en su cuerpo durante el avance del fuego.

La respuesta oficial en el territorio

Las tareas de contención y asistencia se despliegan de manera sostenida en el área afectada de la mano de los equipos de asistencia de la Municipalidad de Pocito y del Gobierno de San Juan. Equipos municipales y provinciales trabajan junto a los vecinos para relevar las necesidades urgentes, mientras se aguarda con alerta la llegada del viento sur para evitar la reactivación de nuevos focos ígneos.

La emergencia también golpeó duramente la infraestructura de la zona. La caída de postes de alumbrado, cables y árboles de gran porte dejó a todo el sector sin servicio eléctrico. Como consecuencia directa, la planta potabilizadora local quedó fuera de servicio, dejando a los habitantes sin suministro de energía eléctrica ni agua potable en medio de la crisis.

Las autoridades destacaron la labor excepcional de los bomberos de la provincia y de los cuerpos de bomberos voluntarios de distintos departamentos, quienes lograron contener los múltiples frentes de fuego que amenazaban con extenderse aún más. Mientras tanto, las tareas de asistencia continuarán enfocadas en brindar contención a las familias que lo perdieron todo y en restablecer paulatinamente la normalidad en el departamento.





Fotos y videos: Martín Brito y Darío Pacheco.