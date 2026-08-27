La eliminación de River de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe generó una fuerte reacción entre los hinchas. Apenas terminó la definición por penales en el Monumental, un grupo de socios se concentró en el hall del estadio para expresar su descontento con el presente del equipo y apuntó directamente contra la dirigencia y el cuerpo técnico.

Los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos al presidente de River, Stefano Di Carlo, y a Eduardo Coudet. Los hinchas reclamaron por el presente deportivo del club y elevaron la presión sobre ambos dirigentes luego de un nuevo golpe para el Millonario.

Uno de los cánticos estuvo dirigido directamente contra Coudet: “Andate Chacho, la p... que te parió”. El entrenador quedó nuevamente en el centro de las críticas y su continuidad comenzó a ser cuestionada con mayor fuerza tras la eliminación.

Pero el reclamo de los socios también apuntó contra la conducción del club. “Dirigentes, la concha de sus madres, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie”, cantaron los hinchas en el hall, al ritmo de un clásico de Bonnie Tyler.

En medio de la protesta apareció además un pedido concreto por un histórico entrenador de River. Los simpatizantes reclamaron el regreso de Ramón Díaz y cantaron: “Que se venga Ramón, que se venga Ramón, que se vaya Di Carlo”.

El nombre del exentrenador volvió a tomar fuerza entre los hinchas como una posible alternativa para intentar revertir el complicado momento que atraviesa el equipo. La eliminación ante Santa Fe profundizó un clima de malestar que ya se había manifestado después de la derrota frente a Rosario Central por el Torneo Clausura.

La protesta dejó en evidencia el creciente descontento de los simpatizantes. Con River eliminado de la Sudamericana y sin encontrar una reacción en el campeonato local, la presión sobre Coudet y la dirigencia aumentó considerablemente.

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