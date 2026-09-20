Los fuertes vientos registrados en las últimas horas provocaron caída de árboles, ramas, cables y postes en distintos sectores de Chimbas. Cuadrillas municipales debieron intervenir en varios puntos del departamento para retirar los elementos afectados y despejar zonas que podían representar un riesgo para los vecinos.

Hasta el momento se registraron tres árboles caídos: dos en la zona Centro y uno en el sector Este. Según informó el municipio, los ejemplares fueron trozados y retirados por personal del área de Servicios.

También se produjo la caída de una rama de gran tamaño dentro de un domicilio particular. Entre los puntos donde hubo inconvenientes aparecen Hipólito Yrigoyen, antes de calle Salta, El Mogote y otros sectores del departamento.

Chimbas trabaja sobre postes y cables afectados

Las ráfagas también generaron problemas con distintos tendidos. Personal municipal intervino ante cables de fibra óptica que quedaron colgados y trabaja sobre tres postes caídos en Villa del Sur.

Las tareas apuntan principalmente a liberar los sectores comprometidos y disminuir los riesgos para peatones y conductores. Los equipos permanecen desplegados mientras continúan ingresando reclamos desde diferentes barrios.

Desde el municipio indicaron que las intervenciones continuarán mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Precaución ante el viento Zonda

Ante la continuidad de las fuertes ráfagas, se recomendó evitar zonas donde haya árboles, postes, cables o estructuras dañadas. También se pidió no acercarse a elementos que presenten riesgo de caída.

Las guardias municipales permanecen operativas ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes vinculados con el viento.

Para informar emergencias o solicitar la intervención de las cuadrillas, los vecinos pueden comunicarse al 0800-222-7714 o al 4313072.

Con las tareas todavía en marcha, el relevamiento continuará en distintos barrios para detectar nuevos daños y atender las situaciones generadas por el fenómeno meteorológico.