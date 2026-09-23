La Municipalidad de Pocito avanza con la instalación de cámaras de registro de infracciones en sectores de mayor circulación vehicular y con altos índices de siniestralidad con víctimas fatales. El sistema tendrá un objetivo eminentemente preventivo y permitirá realizar controles durante las 24 horas del día.

Los dispositivos tendrán como objetivo detectar cruces de semáforos en rojo, adelantamientos indebidos y otras conductas que ponen en riesgo a conductores, pasajeros y peatones. Las cámaras complementarán la tarea que actualmente desarrollan los inspectores y las fuerzas de seguridad.

Una herramienta para prevenir

La instalación forma parte del Plan de Seguridad Vial que impulsa la gestión del intendente Fabián Aballay. La política pública está orientada a proteger la vida mediante acciones de prevención, educación, concientización y control.

La experiencia registrada en distintas provincias argentinas muestra que la presencia de estos dispositivos genera un efecto disuasorio. También mejora el comportamiento de los conductores y contribuye a disminuir la cantidad de siniestros viales.

El control en sectores de riesgo

La implementación de las cámaras responde a la necesidad de incorporar herramientas que permitan fortalecer la prevención y modificar conductas de riesgo. En ese marco, los dispositivos serán instalados en sectores de mayor circulación vehicular y con antecedentes de siniestros con víctimas fatales.

La medida también tiene en cuenta los antecedentes registrados sobre la Ruta Nacional 40 y los cruces de acceso al departamento. Estos sectores fueron identificados por la Dirección Nacional del Observatorio Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial como uno de los corredores de mayor riesgo del país.

Los resultados que se buscan

Diversos estudios realizados en jurisdicciones donde funcionan cámaras de control de velocidad indican reducciones de entre un 15 y un 30% en los siniestros ocurridos en los sectores monitoreados. Por ese motivo, esta tecnología de registración y evidencia es utilizada en numerosos países como una herramienta dentro de las políticas de seguridad vial.

Con la incorporación de estos dispositivos, la Municipalidad de Pocito busca reforzar los controles y prevenir conductas que puedan generar siniestros. La medida forma parte de las acciones destinadas a proteger la vida de quienes transitan diariamente por las calles y accesos del departamento.