La Municipalidad de Chimbas activó el protocolo de emergencia ante las lluvias registradas durante la noche del jueves 26 y la madrugada del viernes 27 de noviembre. El primer relevamiento municipal identificó 10 viviendas afectadas en Villa Obrera y Villa Observatorio, sin evacuados, además de anegamientos en calles de diferentes barrios.

El operativo se extendió durante la madrugada y contó con la intervención del personal de Servicios, que trabajó con camiones cisterna y máquinas retroexcavadoras para extraer el agua acumulada en viviendas y arterias. Las tareas se prolongaron hasta las 7 de la mañana en los sectores más comprometidos.

El objetivo de las intervenciones fue retirar el agua y restablecer las condiciones de circulación en las zonas afectadas por las precipitaciones.

En paralelo, equipos municipales de Desarrollo Social recorrieron los domicilios y brindaron asistencia a unas 20 familias que registraron filtraciones en los techos de sus viviendas.

Además de los sectores de Villa Obrera y Villa Observatorio, el relevamiento detectó calles anegadas en Lote Hogar 62 y en los barrios Arenales, Cipolletti, Andacollo 7 y Los Tamarindos.

También se registraron inconvenientes en la intersección de Maradona y Santa Cruz, así como sobre calle 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Maradona y Díaz.

La intervención se desarrolló bajo la coordinación del Comité de Emergencia Municipal, en el marco de las acciones de respuesta ante las precipitaciones y de los trabajos de prevención y obras hídricas que lleva adelante el municipio. Desde la Municipalidad informaron que, ante una emergencia, los vecinos pueden comunicarse a la línea gratuita 0800 222 7714.